Objavljeno vijesti danas: 52
VIDEO Lana Jurčević snimila prvi susret kćeri, snimka brzo skupila skoro 24 000 pregleda

19.04.2026.
u 10:30

Lana je na sam Uskrs rodila malenu Meli, a u videu se može vidjeti kako njezina starija kći Mayla Lily upoznaje svoju malu seku

Naša pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević na društvenim je mrežama pokazala kako je izgledalo upoznavanje njezinih kćeri. Naime, Lana je na sam Uskrs rodila malenu Meli, a u videu se može vidjeti kako njezina starija kći Mayla Lily upoznaje svoju malu seku. Prizor je to koji je raznježio njezine pratitelje, uz snimku je Lana dodala i stihove iz svoje nove pjesme Dio mene, a objava je ubrzo prikupila više od 23 tisuće pregleda. Video možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Lana je s pratiteljima dan nakon poroda podijelila fotografije iz rodilišta i napisala je kako se malena rodila 5. travnja u 23.11 sati, a sada je podijelila i što je sve uslijedilo prije poroda i situacija je bila poprilično dramatična. "Planovi su jedno, realnost drugo. Uskrs je, neka sreća i mir u zraku. Ali kasno popodne, osjećam, nekako nisam ‘svoja’... Kažem Filipu da osjećam da se nešto sprema.  Dolazim doma i uvjeravam se da me intuicija ne vara. Odlazim u bolnicu, na hitnu. Žele da ostanem. “Moraš sad odmah donijeti odluku” - kažu mi. A meni glava u rasulu. Eksplodirat će mi mozak, doslovno.

Zbrajam pluseve i minuseve, oduzimam, množim, dijelim i nikako ne dolazim do rješenja...Izlazim na zrak jer mi nije dobro, pomolim se ispred bolnice da sve prođe dobro, što god odlučila (doktori dolaze po mene i govore da nisam smjela ni izaći - moram potpisati da ako odlazim, to radim na svoju odgovornost ili moraju obavijestiti policiju).", opisala je Lana uz video, koji možete pogledati ovdje, a u kojem je podijelila trenutke iz same rađaonice i dodala je kako su ona i njezin partner u zadnji tren promijenili sve planove koje su imali prije toga vezano za porod te je malenu rodila u privatnoj poliklinici. 

Nakon gotovo godinu dana medijske pauze, krajem 2025. godine Lana se vratila i na glazbenu scenu i društvene mreže. Tada je uz objavu na mrežama koristila hashtag #DioMene, što je naziv njezina povratničkog singla koji je objavila na svoj 41. rođendan. Pjesma je posvećena njezinoj prvoj trudnoći, tijekom koje se borila za život svoje kćeri i zato je ta objava i hashtag imala još dublje značenje i povezuje njezinu glazbu s najintimnijim životnim trenucima. Lana i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil krajem 2023. godine dobili su prvu kćer, Maylu Lily, kojoj je pjevačica posvetila i svoju emotivnu pjesmu „Dio mene“. Zanimljivo je da je upravo u spotu za tu pjesmu Lana skrivala svoju drugu trudnoću, što je naknadno otkrila.

Komentara 1

Avatar Striborski
Striborski
11:27 19.04.2026.

De si Đurđa? 😁

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

