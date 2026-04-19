FOTO Neda Ukraden uputila emotivne riječi kćeri, a za to je imala poseban razlog: 'Moja sreća i najveće blago'

Regionalna glazbena diva Neda Ukraden raznježila je pratitelje na društvenim mrežama dirljivom čestitkom povodom rođendana svoje kćeri Jelene. Uz zajedničku fotografiju snimljenu u predivnom ambijentu uz more, Neda nije skrivala emocije. "Rodila majka na današnji dan svoju ljepoticu, svoju sreću, blago svoje najveće! Sretan ti rođendan, mila moja Jeco! Da mi još duuuugo živiš zdrava i sretna sa svojom divnom djecom i mojim zetom Pecom. Želi ti tvoja majka Neda", poručila joj je mama Neda. Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare, a fanovi su se pridružili čestitkama, poželjevši Jeleni sve najljepše.

Neda je kći pokazala i nedavno kada joj je Jelena došla pružiti podršku tijekom nastupa u jednom beogradskom restoranu, a ondje joj se pridružio i Nedin zet Predrag. Za ovu priliku Neda je odabrala prigodnu modnu kombinaciju koja se sastojala od prozirne košulje tamno crvene boje s preklopom i vezanjem u struku te klasičnih crnih hlača. Pjevačicu je na odlasku od zime štitio krzneni kaput, dok je Predrag držao veliki crveni kišobran i tako spriječio da kiša pokvari taštinu frizuru. Osmijesi na fotografijama govore više od riječi o dobrom raspoloženju koje vlada u obitelji Nede Ukraden.

Ovo nije prvi put da Nedu na nastupima prati njezina najuža obitelj s kojom zajedno živi. Moglo ih se primijetiti i na spektaklima u Areni Zagreb i u Beogradu, gdje su zajedno pjevali najveće hitove bezvremenske glazbenice. Ukraden je u nekoliko navrata istaknula kako je "Bog nije mogao bolje nagraditi nego s troje unučadi" - Nedom, Aleksandrom i Dušanom.

Neda Ukraden je mladoženju ostavila pred oltarom: Tada mi je pokazao svoje pravo lie

Naime, Jelena Bilbija Minović prije nešto više od 16 godina uplovila je u bračnu luku s Predragom Minovićem, a s kojim ima troje djece - sina i blizanke. Podsjetimo, povodom godišnjice braka, poduzetnica je suprugu posvetila emotivnu objavu na društvenoj mreži. Jelena je odjenula majicu s prigodnim natpisom: "Preživjela sam 15 godina s njim", dok Predragu piše na majici: "Preživio sam 15 godina s njom". "Preživjeli smo! Ostani smiren, sretna ti 15. godišnjica braka", napisala je u opisu ispod zajedničke fotografije.

Neda je Jelenu dobila s pokojnim suprugom Milanom koji je preminuo 2013. Iako se mnoga djeca poznatih odlučuju i sama baviti se javnim i kreativnim poslovima, to nije put koji je ona odabrala. Nije odlučila krenuti majčinim stopama već je danas vlasnica Salona za uljepšavanje u Beogradu.

Minović je početkom 2023. u intervjuu za srpske medije rekla da je dom koji dijeli s obitelji toliko velik da ukućani jedni druge zovu na mobitel kako bi se susreli. "Sreća je da imamo veliki stan, toliko velik da se moramo dozivati telefonima i pisati poruke jedni drugima tako da se mama uvijek može odmoriti. Međutim, ona to rijetko radi. Moja majka ima energiju kao nitko, ima snagu zmaja na sceni, a kod kuće je nježna baka unucima", izjavila je.