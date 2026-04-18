RTL-ova voditeljica vraća se na ekrane nakon tri mjeseca bolovanja, a sada je otkrila što joj se dogodilo

Lijepe vijesti donosimo svim obožavateljima RTL-a Danas. Naime, voditeljica Ana Brdarić Boljat vraća se na ekrane nakon više od tri mjeseca bolovanja, a za Net.hr ispričala je kako se veseli povratku na posao, i izazovima koji je čekaju, ali i otkrila što joj se točno dogodilo.

- Zadnji dan, zadnji sat obiteljskog skijanja i moj vjerojatno zadnji spust niz planinu pamtit ću zauvijek. Trenutak slabosti, krive procjene i završila sam s potpunom rupturom prednjeg križnog ligamenta. Onima koji skijaju sve je jasno kada kažem - skija se u trenutku pada nije otkopčala. Čim sam pala znala sam da nije dobro - ispričala je te dodala kako je do nje brzo došla uigrana ekipa spasitelja na skijalištu koji su joj pomogli da se spusti u podnožje planine do prve pomoći.

Nakon svega toga, austrijskih doktora pa zatim i domaćih, dočekao ju je period za oporavak. Kako kaže, sada je na nogama, no daleko je od uspona barem na Sljeme, kojem se toliko veseli. Ozljeda ju je natjerala i da uspori tempo, no Brdarić Boljat kaže kako je imala cilj ojačati svoje tijelo i vježbala je tri puta na dan.

- Dnevna soba postala nam je mala teretana - rekla je.

Inače, Ana je prepoznatljivo lica RTL-a Danas koji obično vodi u paru s kolegom Tomislavom Jelinčićem.

Ana je u sretnom braku s Markom s kojim je od studentskih dana, a zajedno imaju dvoje djece: sina Antu i kćer Cvitu.