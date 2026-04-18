VELIKA PODRŠKA

Zvijezda Kumova progovorila o partneru: 'Znala sam da je to moj čovjek i borila sam se za taj odnos'

18.04.2026.
u 18:15

Dok je Nika jedno od prepoznatljivih lica s televizijskih ekrana, njezin partner Sven bavi se potpuno drugačijom profesijom. Po struci je optometrist, a zaposlen je u obiteljskoj tvrtki koju je osnovala njegova majka

Mladu glumicu Niku Barišić mnogi znaju kao Laru Gotovac iz popularnih "Kumova", a ona je jednom prilikom progovorila o svom privatnom životu. Tada je otkrila da je u vezi sa Svenom Derkom. Par se zaljubio u ljeto 2023. godine, kada su se upoznali u slikovitom Bolu na otoku Braču. Iako dolaze iz potpuno različitih profesionalnih svjetova, čini se da im upravo ta razlika savršeno odgovara te da su jedno u drugome pronašli sigurno utočište i veliku podršku, što glumica često ističe.

Dok je Nika jedno od prepoznatljivih lica s televizijskih ekrana, njezin partner Sven bavi se potpuno drugačijom profesijom. Po struci je optometrist, a zaposlen je u obiteljskoj tvrtki koju je osnovala njegova majka. U ranijim je intervjuima glumica naglašavala kako joj Sven pruža veliko razumijevanje za njezin posao, što joj znatno olakšava usklađivanje privatnog i poslovnog života.

Nika je i nedavno za Dnevnik.hr progovorila o Svenu. Glumica je gostovala na kvizu koji se bavi temom omiljene serije te je došla s partnerom.  ''Zajedno smo tri godine, živimo zajedno, upoznali smo se na Bolu na Braču gdje rade njegovi prijatelji i evo sad već tri godine dolazimo na to ''mjesto zločina''. Kliknuli smo odmah, ja sam odmah znala da je to moj čovjek i borila sam se za taj odnos.''
Podsjetimo, koliko joj veza znači, Nika je otkrila u nedavnom intervjuu: - Za mene zrela ljubav znači da možeš prihvatiti partnera sa svim njegovim osjećajima i stanjima. I dečko i ja jako se trudimo iskomunicirati sve situacije i imati maksimalno razumijevanja jedno za drugo. Generalno mislim da uza sebe imam jednog divnog čovjeka s kojim jedva čekam sve! - izjavila je za Story. Čini se kako je Nika pronašla ljubavnu sreću, a ranije je otkrila i kako bi se jednog dana voljela ostvariti kao majka.

