VIDEO Voditelji HRT-a briznuli u plač zbog poruke slušateljice: 'Ja ne mogu doći sebi'

u popularnom jutarnjem showu Hrvatskog radija "Doručak na drugom" ovog petka zabilježen je jako emotivan trenutak koji je objavljen na Facebooku Drugog programa. Voditelji Dora Srdar, Marko Bearoš i Hrvoje Kečkeš zaplakali su pred kamerama zbog poruke slušateljice.

- Dakle, ti si taman rekao kako dugo nismo plakali od sreće. I sada ovdje dobijemo takvu poruku da ja ne mogu sebi doći, kazala je Dora kolejgi Hrvoju, a onda pročitala poruku. - Uglavnom, kaže, kaže Erika, da nam već neko vrijeme želi zahvaliti na jednoj stvari. Naime, kaže: "Radim kao medicinska sestra u jednoj obitelji i brinem o dečku koji je već duži niz godina u budnoj komi. U prijevodu: vegetativno stanje, ali nije spojen na aparate". Kaže: "Možda vidi i sigurno čuje. Ono što me raduje da reagira na vas, a posebno na Dorin smijeh. I općenito se smije na vaše gluposti. Kad dođem u smjenu, do deset sati nema priče, nego ste samo vi bitni. I zato hvala u njegovoj moje ime na tim za njega velikim radostima", rekla je Dora brišući suze i dodala: I što da kažem? Emotivni voditelji tada su se zahvalili slušateljici Eriki i pozdravili vjernog slušatelja o kojem se brine.

Podsjetimo, voditelji su u "Doručku na drugom" plakali i na Dan očeva 19. ožujka. Naime, slušatelj Damir se javio kako bi podijelio svoju priču, no glas mu je ubrzo zadrhtao od emocija. Ispričao je kako je očuh troje djece i da ih voli kao da su njegova, pogotovo jer sam nikada nije mogao imati biološku djecu. "Ja sam očuh, ali ja se osjećam kao da sam im pravi tata", rekao je Damir kroz suze, boreći se za zrak. "Odgajam ih kao svoju djecu", dodao je, a njegova ranjivost i ljubav osjetile su se s druge strane etera. “Način života me navukao na to da nisam mogao imati vlastitu djecu, i onda sam dobio to troje djece”, rekao je slušatelj u emisiji. “Trudio sam se kroz ljubav pružiti im sve mogućnosti. Posebno onom najmlađem, koji je bio najviše pod potražnjom, tražio najveću pažnju. Ja sam imao trideset godina, a mali je imao trinaest”, dodao je. “I krenuo je istim putem kao i ja – postao je vozač. Radimo u istoj firmi kao vozači i uvijek smo gledali da budemo zajedno. Prije dvije godine dobio sam i unučicu. Voli me, ajme, čim me vidi. I eto, budući da nema dana očuha, smatrao sam da se trebam javiti, nadam se da sluša jer smo taman danas na terenu, i da će se sjetiti čestitati.”

“Znate što”, rekla je voditeljica Dora Srđar, koja je plakala dok je Damir pripovijedao. “Vama nije potreban nikakav dan očuha. Vama treba Dan očeva, jer vi to i jeste.” Dodala je: “Mislim da je ovaj datum pravi za vas. Hvala vam što ste, unatoč svim emocijama koje ste izazvali, podijelili svoju priču. Jako je lijepo čuti ovakvu iskrenost. Često očeve opisujemo kao snažne, ozbiljne i jake muškarce, ali prava snaga očeva je upravo ovo – da mogu pustiti suzu i pokazati emociju. Vi ste svom sinu pravi otac i vjerujem da je jako sretan što vas ima.”

Video je u kratkom roku prikupio više od 18 tisuća pregleda, a ispod nje su se zaredali komentari podrške koji svjedoče o tome koliko je Damirova priča odjeknula. Korisnici su isticali razliku između biološkog roditeljstva i istinske očinske figure. "On je TATA. Otac može biti svatko, ali TATA je poseban", napisao je jedan korisnik. Drugi su dodali: "Biti roditelj je stvar srca, a ne krvi" i "O Bože, rasplaka me... ti si tata, stari, i to opasno dobar tata!" Mnogi su priznali da ih je priča rasplakala, hvaleći Damira kao divnog čovjeka i primjer pravog oca.