Olja iz 'Ljubav je na selu' otvorila je butik u Splitu, pogledajte kakvu kreaciju je nosila Bahra

Umjetnica i modna dizajnerica Olja Einfalt, koju smo gledali u showovima "Večera za 5" i "Ljubav je na selu" sinoć je u centru Splita otvorila svoj modni butik Skandal. Na otvorenje su došli i njezini kolege i prijatelji iz "Ljubav je na selu", a najviše pažnje privukla je Bahra Zahirović koja je nosila neobičnu modnu kombinaciju s Oljinim potpisom. Podršku su Olji, koja sebe zove i vampiricom, došli dati i Željan i Mara koje smo gledali u 13. sezoni showa, a među uzvanicama bila je i nova voditeljica showa Anita Martinović koja je također nosila Oljinu kreaciju.

Olja je na početku otvaranja izvela i zanimljiv performans a nedavno je dala naslutiti i kako bismo ju mogli gledati u jednom novom showu u Srbiji i nagađa se kako je riječ o realityju Zadruga. Ova umjetnica se suočava trenutno i sa jednom sudskom bitkom. Naime, protiv nje se vodi sudski postupak zbog gospodarskih malverzacija i iako je u teškoj situaciji Olja je uvijek pozitivna i ništa ne može slomiti njezin pozitivan duh.

- Nije me strah zatvora, jer smatram da me nemaju za što zatvoriti. Nisam se uopće bavila financijama firme, već sam bila okupirana rješavanjem problema u dizajnu i proizvodnji. Ja sam zapravo u cijeloj priči gubitnica! Sve sam izgubila. Uz firmu sam izgubila i muža kojeg sam jako voljela. Nikome nisam napravila zlo. Osjećam strašnu bol i tjeskobu, te neopisivu gorčinu kad se sjetim svega toga. Nama se dogodila tragedija! Radili smo stalno od jutra do sutra, imali zaposleno preko sto ljudi u firmi i raznih kadrova. Bili smo dugi niz godina uredni u svim plaćanjima prema svima i isplaćivali solidne plaće. - ispričala je za Slobodnu Dalmaciju nakon zadnjeg sudskog ročišta koje je bilo nedavno.

VIDEO Olja i Bahra iz 'Ljubav je na selu' druže se u Splitu, a postoji poseban razlog Bahrinog dolaska