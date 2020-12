MILIJUNAŠ

Odustao na pitanju za 32 tisuće kuna o glazbenoj ljestvici, znate li odgovor?

Pitanje za 32 tisuće kuna izazvalo mu je najviše glavobolje. "Što se pjevalo prije "re", prije nego što je "do" postao "do"? Ponuđeni odgovori bili su et, it, ot i ut, a natjecatelju nije pomogao ni džoker pola, pola, jer nije znao odgovor - ut.