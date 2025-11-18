Odlična vijest! Lenny Kravitz se vraća u pulsku Arenu

Četverostruki dobitnik nagrade GRAMMY®, tekstopisac, producent, multi instrumentalist i svestrana glazbena ikona Lenny Kravitz najavio je datume svoje najnovije turneje “Lenny Kravitz Live 2026”. Nakon što je u srpnju 2024. priredio nezaboravan spektakl u pulskoj Areni, ostavljajući publiku željnu ovakvih glazbenih trenutaka, Kravitz je potvrdio svoj povratak na isto mjesto 14. srpnja 2026. Ulaznice su u prodaji od petka, 21. studenog 2025. u sustavu Eventima. Za vrijeme iznimno uspješne turneje “Blue Electric Light Tour 2025” Kravitz je rasprodao dvorane diljem Europe, Južne Amerike i Australije te održao rezidenciju u Las Vegasu te nastavlja ono što je Billboard proglasio “Lennaissanceom”, razdobljem njegovog globalnog uzleta i kreativnog povratka. Dvanaesti studijski album “Blue Electric Light” objavio je u svibnju 2025., a kritika ga je jednoglasno pohvalila. Associated Press opisao je album kao “veličanstven, najbolji Kravitzov rad poslijednjih godina”, dok je NPR album opisao kao “kaleidoskop uzdignutog rocka, psihodeličnog funka, nježnog soula i još mnogo toga”. U istom je razdoblju Kravitz primio i niz priznanja - zvijezdu na hollywoodskom Walk of Fameu 2025., nagradu “Music Icon Award” na “People’s Choice Awardsu”, nagradu “Best Rock” na “Video Music Awardsu” te prestižnu CFDA-ovu nagradu “Fashion Icon Award” u 2024. Više informacija o rasporedu turneje i datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na službenoj stranici https://lennykravitz.com te na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Tik Tok i X.

Ulaznice za pulski koncert u prodaji su već od ovog petka, 21. studenog, od 10 sati, a može ih se osigurati na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava.

Smatran jednim od najznačajnijih rock glazbenika našeg vremena, Lenny Kravitz je tijekom više od tri desetljeća duge karijere nadišao žanrove, stil, rasu i klase. Nadahnut soulom, rockom i funkom šezdesetih i sedamdesetih, ovaj tekstopisac, producent i multiinstrumentalist osvojio je četiri GRAMMY® nagrade. U 2023. je predstavio pjesmu “Road To Freedom”, koju je napisao, izveo i producirao posebno za hvaljeni Netflixov film “Rustin”. To je pjesma odjavne špice, a donijela mu je nominacije za Zlatni globus u kategoriji “Best Original Song - Motion Picture”, Critics Choice nominaciju za “Best Song” te nominaciju “Guild of Music Supervisors” za “Best Song Written and/or Recorded for a Film”.



Uz dvanaest albuma s više od 50 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta, Kravitz vodi i kreativni studio Kravitz Design Inc., koji ima impresivan portfelj projekata - od hotela i stambenih kompleksa do privatnih rezidencija i suradnji s prestižnim brendovima poput Rolexa, Leice i Dom Perignona. Njegov je dizajn nedavno predstavljen i u časopisu “Architectural Digest”, gdje je ujedno predstavljen i njegov impresivan povijesni pariški dom. U 2022. lansirao je vlastiti ultra premium brend Nocheluna Sotol, destilat iz Chihuahue u Meksiku dobiven iz biljke sotol. Kravitz je autor knjige “Flash”, posvećene njegovoj rock fotografiji, dok je njegov memoar “Let Love Rule” dospio na listu bestselera New York Timesa. Osim toga, globalno je lice YSL Beauty mirisa Y te ambasador luksuznog brenda satova Jaeger-LeCoultre. Kao multidisciplinarni umjetnik istaknuo se i u filmu, s ulogama Cinne u kino hitovima “The Hunger Games” i “The Hunger Games: Catching Fire”, kao i u filmovima “Precious” i “The Butler”.





