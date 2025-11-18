Rene Bitorajac objavio uznemirujuću snimku zgrade Vjesnika u plamenu: 'Dečki se trude, svaka čast, ali... Ah, šteta'

Rene Bitorajac, poznati glumac, objavio je na svom Instagram profilu uznemirujuću snimku razornog požara koji je progutao zgradu Vjesnika, objekta koji je dugo bio jedan od simbola Zagreba. Videozapis, snimljen iz vozila u kasnim noćnim satima, prikazuje potresne scene plamena koji se nekontrolirano širi i proždire gornje etaže nebodera. U pozadini se jasno čuju sirene, dok se istovremeno vide intenzivni napori vatrogasaca koji se hrabro bore protiv vatrene stihije. "Ode jedan od simbola Zagreba. Zgrada Vjesnika u plamenu. Predugo zapušteno i napušteno. S*it happens…" poručio je Bitorajac uz objavljeni video. U samoj snimci, glumac je dodao: "Zadnje sekunde Vjesnika. Il' su ustaše, ili su partizani, ili su instalacije. Brijem da su instalacije. Dečki se trude, svaka čast, ali... Ah, šteta".

Vjesnikov neboder na Slavonskoj aveniji, u kojemu je požar izbio u ponedjeljak malo prije ponoći, gori i u utorak ujutro, padaju dijelovi pročelja, a s požarom se cijelu noć bore zagrebački vatrogasci, procjenjuje se da će njegovo gašenje potrajati cijeli dan.

„Očekuje se da će gašenje trajati tijekom cijelog dana. Najbitnije je da nema ljudskih žrtava i opasnosti za građane“, objavio je u utorak ujutro na društvenoj mreži zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je obišao požarište.

Naveo je kako se zbog iznimne složenosti gašenja ovakvog požara i sigurnosti vatrogasaca, koji ga gase i unutar nebodera, a ne samo izvana, očekuje se da će gašenje trajati tijekom cijelog dana. Zahvalio je zagrebačkim vatrogascima koji se cijelu noć bore s požarom.

O složenosti gašenja tog požara, za Hrvatski radio govorio je zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih. Nakon dojave o požaru vatrogasci su se, kaže „sjurili na vrh“, počeli gasiti, no u tom su trenutku vidjeli da gori i ispod njih, a što je, ističe, izuzetno opasno i „gorjelo je na više mjesta“.

„To može pokazati da je došlo do neke katastrofalne greške, odnosno nečega na instalacijama, tako da su u svari te instalacije uzrokovale požar po cijeloj vertikali zgrade što je izuzetno opasno“, izjavio je Jembrih. Naveo je kako su se vatrogasci nakon toga morali povući gasiti požar izvana, što nije efikasno, jer se požar mora gasiti iznutra.

VIDEO Izbio požar u zgradi Vjesnika

„Ali jednostavno, preopasno bi bilo ulaziti u prostor zahvaćen požarom, pogotovo, ako imate požar ispod sebe“, objasnio je Jembrih. Tomašević u svojoj objavi navodi i kako je, prema onome što je vidio „šteta totalna“, no izrazio je uvjerenje da će država i ostali vlasnici što prije pokrenuti obnovu zgrade, jednog od simbola Zagreba.

Prema navodima medija, u Savskoj ulici u vrijeme požara Vjesnikovog nebodera bio je i potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić koji u tom trenutku nije imao nikakve dodatne informacije o požaru. Kazao je kako se još ne zna što je uzrokovalo požar.