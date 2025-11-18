Koliko će naša misica zaraditi ako postane Miss Universe? Ovaj iznos mijenja život, no to nije sve

Pobjeda na najprestižnijem svjetskom izboru ljepote, Miss Universe, sa sobom nosi ugovor koji život mijenja iz korijena. Iako točni iznosi za ovu godinu još nisu službeno potvrđeni, pobjednicu očekuje godišnja plaća koja se, prema iskustvima prijašnjih misica i medijskim napisima, kreće oko 250.000 dolara, odnosno približno 220.000 eura, piše Marca. Nova kraljica ljepote potpisuje ugovor s organizacijom i postaje njihova zaposlenica na puno radno vrijeme, a plaća uključuje mjesečni honorar te naknade za sudjelovanje u kampanjama i javnim nastupima. Ukupna vrijednost cijelog paketa koji pobjednica dobiva, uključujući sve pogodnosti, procjenjuje se na vrtoglavih 450.000 eura. - Kad sam bila Miss Universe, pobjednica je imala godišnju plaću od oko 220.000 eura - potvrdila je i naša nekadašnja misica Ivana Delač za Blisstalk.

Osim zavidnih primanja, titula osigurava i život na visokoj nozi. Tijekom svog jednogodišnjeg mandata, Miss Universe živi u luksuznom stanu koji osigurava organizacija, a čija se lokacija posljednjih godina preselila iz New Yorka u Meksiko. Svi životni troškovi, od stanovanja i prehrane do prijevoza, u potpunosti su pokriveni. Njezin gust raspored ispunjen je putovanjima diljem svijeta, često poslovnom klasom ili čak privatnim zrakoplovima, gdje prisustvuje humanitarnim događajima, modnim revijama i medijskim istupima, podižući svijest o važnim društvenim pitanjima.

Svakodnevica pobjednice ispunjena je glamurom o kojem mnogi mogu samo sanjati. Na raspolaganju joj je čitav tim stručnjaka, od stilista, vizažista i frizera do nutricionista i osobnih asistenata koji brinu o svakom detalju njezina izgleda i rasporeda. Brojni sponzori osiguravaju joj cjelogodišnju zalihu vrhunske kozmetike, odjeće, obuće i nakita, a dobiva i priliku za izgradnju profesionalnog portfelja s nekim od najboljih svjetskih modnih fotografa. To je posao s punim radnim vremenom koji zahtijeva stalnu dostupnost, ali i donosi iskustvo i privilegije rezervirane za svjetsku elitu.

Najprepoznatljiviji simbol pobjede svakako je raskošna dijamantna kruna. Trenutna kruna, poznata pod nazivom "Lumière de l'Infini" ili "Force for Good", pravo je remek-djelo čija se vrijednost procjenjuje na oko 4,7 milijuna eura, prenosi Blisstalk. Iako je pobjednica nosi na svim službenim događanjima tijekom svoje vladavine, ona ne ostaje u njezinom trajnom vlasništvu. Kruna je vlasništvo organizacije i, kao prijelazni pehar, predaje se sljedećoj nasljednici, simbolizirajući kontinuitet i nasljeđe titule.

Osim materijalnih nagrada, titula Miss Universe otvara vrata karijeri u svijetu mode, glume ili društvenog aktivizma. Pobjednice stječu neprocjenjivo iskustvo u javnim nastupima i upoznaju utjecajne ljude iz različitih industrija. Nova vlasnica organizacije, Anne Jakapong Jakrajutatip, naglašava viziju brenda kao platforme za osnaživanje žena i poticanje "transformacijskog vodstva", čime se natjecanje odmiče od pukog izbora ljepote i postaje platforma za promicanje društveno korisnih ciljeva.

U takvom okruženju, naša Laura Gnjatović, 191 cm visoka Zadranka s dubrovačkom adresom koja studira sestrinstvo i radi u Hitnoj službi, već je privukla veliku pozornost i slovi za jednu od glavnih favoritkinja. Specijalizirani portal Missosology uvrstio ju je na visoko treće mjesto uoči finala. Publika iz Hrvatske može odigrati ključnu ulogu jer glasovi na službenoj aplikaciji čine 10 posto ukupnog rezultata. - Hrvatska, trebam vašu pomoć da uđem u Top 30! Vaši glasovi odlučuju hoću li ući u polufinale - poručila je Laura, pozivajući sve da je podrže na putu do krune.