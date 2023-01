Objavljene prve fotografije mladenki iz 'Braka na prvu' u vjenčanicama : 'Imam blagi strah'

Potpuni stranci iskušat će sreću u ljubavi u showu "Brak na prvu" od idućeg ponedjeljka 30. siječnja, a ovaj ponedjeljak saznali smo i njihove profile. U showu će pred oltar stati šest djevojaka, a sada su izašle prve fotografije mladenki u vjenčanicama koje je objavio RTL. Novi parovi odvažili su se iskušati sreću u ljubavi, pustiti u srce potpunog stranca i vjenčati se iz vedra neba, a mladenke su odabrale svoju idealnu, raskošnu i bajkovitu haljinu. Svaka od njih u svojoj idealnoj haljini zablistat će na svoj način, a na dan ceremonije iskrene emocije, iščekivanje, nestrpljenje, pa čak i suze neće skrivati.

''Mislim da još nisam u potpunosti svjesna da se sve ovo događa, postat ću svjesna tek kad kročim pred oltar i vidim mladoženju. U svojoj glavi sam napravila moju zamisao idealnog muškarca. Hoće li se on podudarati, ne znam'', poručuje liječnica i influencerica, 28-godišnja Petra Meštrić, koja preferira visoke i tamnokose dečke.

Petra dolazi iz Varaždina, no trenutačno živi u Rijeci, gdje pohađa Medicinski fakultet. Njezina najdulja veza trajala je četiri godine, a posljednju je okončala prošle godine jer je dečko nije podržavao u njezinim ambicijama. Privlače je tamnokosi i visoki dečki poput Brada Pitta i Gorana Jurenca, važno joj je da dečko drži do sebe i da je ambiciozan, a ne tolerira lijenost.

Foto: RTL

I 24-godišnja Lorena Farkač ne krije uzbuđenje. ''Odlučila sam ući u ovaj eksperiment zato što volim nova iskustva, volim se baciti u vatru i, konkretno, biti s nekom osobom solo mjesec dana… Sve je to jedan veliki izazov'', poručuje Lorena prije svadbe.

Lorena dolazi iz malog mjesta Stupnika pokraj Zagreba. Studira komunikacijski menadžment, voditeljica je na televiziji Aurora, a njezin hobi postao je i posao – obožava društvene mreže i na TikToku ima više od 120 tisuća pratitelja! Prilično je oprezna kad je o ljubavi riječ zato što nema lijepa iskustva iz prijašnje veze jer smatra da je bila premlada za ozbiljan odnos, a i sada zna da je poštovanje prvo što traži od partnera. Osim toga, privlače je visoki i zgodni muškarci iako prednost daje inteligentnim džentlmenima koji vole istraživati svijet.

Foto: RTL

''Voljela bih da me pred oltarom dočeka osoba koja će u meni na prvu izazvati potrebu i želju da ga iz dana u dan sve više upoznam'', emotivna je i Andrea Kukolj (34).

Andrea dolazi iz Zagreba i radi u jednoj telekomunikacijskoj tvrtki te puno vremena provodi na poslu. Privlače je visoki i uspješni muškarci koji će joj biti posvećeni te uz koje će se osjećati sigurnom i voljenom. Ako na muškarcu primijeti jednu stvar koja joj se ne svidi, ne želi se dalje zbližavati s njim. Mašta o crkvenom vjenčanju te želi imati skladnu obitelj i djecu.

Foto: RTL

Saša Đorić (31) kratko zaključuje: ''Imam blagi strah od ljubavi''.

Saša dolazi iz Splita, no većinu života provela je u Vranju s ocem. Iza nje je brak iz kojeg ima 10-godišnju kćer, a nakon razvoda ističe kako ponovo uči živjeti tražeći sebe kroz umjetnost, sport i kreativnost. Opisuje se kao iskrenu i kritičnu osobu, no u isto vrijeme vrlo ranjivu i emotivnu. Nakon razvoda imala je dvije kraće veze, obje neuspješne jer joj se ti muškarci nisu dovoljno sviđali, a ona je osoba koja puno daje, ali jednako toliko traži i zauzvrat. Najvažnije joj je da je muškarac džentlmen, a morao bi biti i uspješniji od nje. Ne izlazi i ne tulumari, već ističe da više voli sjediti uz more i popiti čašu vina ili džogirati u prirodi. Vjeruje u bajke i zahvalna je na svemu što joj je život dao te pokušava svaki dan biti istinski sretna.

Foto: RTL

Zagrepčanka Manuela Milovanović ističe kako je u životu vodi njezin avanturistički duh, no 43-godišnjakinja ipak uz smiješak priznaje: ''Uskoro se udajem za nepoznatu osobu - najluđa odluka koju sam napravila u životu!''.

Manuela (43) iz Zagreba kaže da živi u trenutku i voli biti u kontaktu s ljudima, što je i ostvarila radeći kao turistička vodičkinja, predavačica i life coach! Želi pronaći partnera sa sličnim interesima, bliskog njezinim godinama koji će je nasmijati. Premda tvrdi da joj dominantni partneri ne odgovaraju jer je i sama takva, Manuela je svjesna da bi joj najbolje pristajao “jači partner”, no uvijek je spremna prilagoditi se nekome tko je vrijedan toga.

Foto: RTL

Svoju ljubavnu bajku željno iščekuje i Hedviga Tandara (31) koja želi zrelog partnera na kojeg se uvijek može osloniti: ''Puno ljudi može reći volim te, ali tek kad to pokažu nekim djelima, to dobije na težini… Ideja da netko novi dolazi u moj život je prekrasna i veseli me vidjeti tko je to'', priznaje.

Hedviga (31) dolazi iz Zagreba i radi kao voditeljica marketinga u obiteljskoj tvrtki. Nakon završenog studija jedno je vrijeme živjela u Španjolskoj, a kratko i u Dubaiju, no zbog pandemije vratila se u Hrvatsku. Hedviga traži partnera na kojeg se može osloniti i daje laganu prednost zrelijim muškarcima koji trebaju biti skromni, ali ambiciozni te imati manire. Kad nekoga voli, ništa joj nije problem učiniti za tu osobu i očekuje da to netko ne iskorištava.

Foto: RTL

