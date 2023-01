Mirta Šurjak komentirala sugovornika koji je tražio 'još 30 sekundi': 'Prekidali smo nekoliko puta'

U HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma' koja se emitirala u četvrtak, reporterka Mirta Šurjak (37) javila se iz Splita sa sugovornikom, modnim kreatorom Borisom Burićem Genom s kojim je razgovarala o uvrštavanju dalmatinskog veštita u nematerijalno kulturno dobro Hrvatske, za što je zadužen i dizajner Gena. Njegova su odijela dosad nosili Placido Domingo, Bernie Ecclestone, Goran Ivanišević, Mario Ančić...

U jednom trenutku, nakon razgovora, on je pobjegao iz kadra uzvikivajući "Samo sekundu, samo sekundu". No, Mirta mu je rekla kako nažalost više nemaju vremena u emisiji i da se moraju odjaviti. No, to ga je uzrujalo te je odgovorio: "Trideset sekundi, trideset sekundi traži". Mirta je potom nastavila intervju, a Burić je govorio o svom radu i anegdotama koje je doživio kroz svoju karijeru.

Mirta je za medije otkrila kako je izgledalo snimanje intervjua. "Ljudi me zovu, pitaju jesam li dobro, je li me tko napao. Ma je, tko će mene napasti. Mi smo to snimali ranije. Nije išlo uživo. Prekidali smo nekoliko puta. Joj, da je to bilo sve integralno pustiti, koliko je on puta tražio još 30 sekundi", dodala je Šurjak pa zaključila: "Ma Gena je super, bilo je simpatično", rekla je Mirta kroz smijeh za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, na početku razgovora Boris je ispravio Mirtu i rekao joj da "to nije dalmatinski veštit, to je svjetsko odijelo s hrvatskom dušom". Nakon što je molio 30 sekundi duže, Burić je govorio o svom radu i anegdotama iz karijere, a Mirta mu je u nekoliko navrata pokušala zahvaliti na gostovanju kako bi prekinuli razgovor i kako bi emisija nastavila s idućim prilozima, no Burić je i dalje govorio.

Inače, krojač Boris Burić šivao je odijelo i za Bernieju Ecclestoneu koje je bivši šef Formule 1 nosio na vjenčanju kćeri Petre. Odijelom je bio itekako zadovoljan jer se i nakon toga osobno vratio u Trogir i naručio nova dva odijela koja su mu potom dostavljena u London. Kad je Bernieju prije više od deset godina šivao odijela, otkrio je da je cijena od 9800 kuna jednaka za sve.

– Nema tajni, cijena je za sve jednaka, 9800 kuna, pa tako i za Bernieja. Moj kupac dobije jedno odijelo, a zapravo ih ima devet. Neka se zna, klasično odijelo šije se dva do tri sata, a ja svoje radim 60 sati. Nema stajanja, radim po cijeli dan – rekao je Trogiranin. Genina odijela, koja se šiju po mjeri, specifična su po ruskoj kragni i kopčanju splitskih muških nošnji.

– Mogao je birati bilo koje odijelo na svijetu, novac mu nije bio bitan, a izabrao je baš moje. Bernie je pravi džentlmen, u mom odijelu poslao je sliku o sebi, ono odaje eleganciju i dostojanstvo – rekao je Gena.

– Sašio sam odijelo i Baracku Obami, Placidu Domingu, Francescu Cossigi, Armandu Assanteu... Veća mi je odgovornost i priznanje prodati odijelo čovjeku iz brodogradilišta nego tim svjetskim facama. Radim odijelo za čovjeka – rekao je Gena u jednom intervjuu za Večernji list. Objasnio je svoja razmišljanja. Njegova odijela imaju duh, sjaj, nešto posebno.

– Ti ne prodaješ odijela nego dio sebe. Tko god dođe kod mene, prođe pravu ceremoniju. Kad mi čovjek dođe, uzimam mu devet ljudskih mjera, pitam ga čime se bavi, pokušavam ući u čovjeka. A tek je deseta mjera metar u mojim rukama. U izradi odijela dajem sve od sebe – kazao je Gena. U njegovim su odajama fotografije svjetski slavnih osoba u Geninim odijelima, pravom hrvatskom proizvodu.

VIDEO Večernji list sjajnim je partyjem i koncertom Daleke obale proslavio izlazak novog portala