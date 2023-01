Rita Ora potvrdila da se udala za redatelja popularnih filmova o Thoru: 'Bilo je lijepo i savršeno'

Britanska pjevačica Rita Ora (32) napokon je priznala da se udala za redatelja Taika Waititija (47). Opisala je taj dan kao "savršen" i "poseban". O svadbi se dugo šuškalo, a Ora je o svemu progovorila za Heart Radio Breakfast dok je promovirala svoj najnoviji singl "You Only Love Me", nakon što je pozirala u toplesu kako bi proslavila izlazak pjesme.

"Da, udala sam se. Ja službeno nisam na tržištu, ljudi. Odlučila sam to sve držati privatnim i nekako više za sebe, ali sa svojim novim spotom pokazujem ono što je moglo biti", rekla je Rita i dodala: "Kad su glasine izašle u javnost o tome jesam li se udala, htjela sam improvizirati i malo se poigrati sa svim tim napisima. Željela sam organizirati vjenčanje koje, kao, nije išlo po planu. Naravno, to nije slučaj u stvarnosti".

Rekla je kako još nije odlučila hoće li uzeti njegovo prezime ili će samo ostaviti svoje.

"Svakako sam razmišljala o tome da uzmem njegovo prezime, ali jako sam se trudila za ovo ime Ora. Ne znam... Nisam još doista odlučila", rekla je.

A otkrila je i da razmišljaju da jednog dana organiziraju veću zabavu.

"Moje pravo vjenčanje je bilo savršeno. Bilo je točno kako sam željela. Bilo je lijepo i savršeno. Lijepo je neke stvari zadržati samo za sebe. Žao mi je što nije toliko zanimljivo. Jednog dana priredit ću veliku zabavu", kazala je pjevačica.

Glasine o vjenčanju su krenule još prošlog ljeta nakon redateljeve objave na društvenim mrežama kada je objavio fotografiju na kojoj mu se vidi vjenčani prsten na lijevoj ruci. Samozatajni par javnosti ne otkriva puno, stoga je vijest o značajnom događaju otkrila sestra britanske pop dive, Elena Ora koja je u kolovozu objavila fotografiju Oscarovca na kojoj se jasno vidi njegov zlatni prsten na prstenjaku. Istu fotografiju podijelila je i Rita Ora na svom Instagram profilu, no ona je dodala potpis kojim je prekrila spomenuti prsten.

Inače, par je vezu potvrdio 2021. godine. Pjevačicu se prije povezivalo s redateljem Romainom Gavrasom dok je Waititi bio oženjen novozelandskom producenticom Chelseom Winstanley s kojom je dobio dvoje djece. Nakon što su oboje postali slobodni, potkraj 2021. formalno su potvrdili da se vole. Tada su u Londonu posjetili njezinu obitelj, a Novozelanđanin ju je tada navodno zaprosio.

