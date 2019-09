Prije 25 godina ovoj slavnoj glumici nisu nudili uloge dok nije 'skinula' 13 kg viška

Saul Austerlitz napisao je knjigu o glumcima iz serije "Prijatelji", a povod objavljivanja knjige je 25 godina od starta ove sada kultne serije.

Knjiga otkriva brojne nepoznate detalje o seriji i svemu što se događalo iza kulisa snimanja, a Saul piše kako je Jennifer Aniston prije snimanja "Prijatelja" ima problema s kritikama na račun svog izgleda. Nemilosrdni Hollywood smatrao je kako je Jennifer bila debela i zato joj je njezina agentica savjetovala da drastično smršavi.

- Kako bi opstala u Hollywoodu Jennifer je morala smršaviti 13 kilograma. Ona nije bila debela i svima je bilo jasno da je lijepa, ali kamera dodaje nekoliko kilograma i zato joj na početku karijere ponude za uloge i nisu baš pristizale. Dok nije postala popularna Aniston nije pazila na prehranu, priznala je to i sama kada je rekla da je dosta jela nezdravu hranu i da joj nije bilo ništa slađe od majoneze na kruhu.

- Jela sam previše takve hrane i nisam uopće mislila na posljedice sve dok me moja agentica nije upozorila kako me uloge zaobilaze upravo zbog mojih kilograma i zahvalna sam što mi je ukazala na to - rekla je Aniston. Ova 50-godišnja glumica sada je zagovornica zdravog života, pazi na prehranu i redovito vježba što se vidi na njezinoj liniji.