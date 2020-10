Objavljen natječaj za Doru 2021, uvodi se nekoliko promjena

Danas je na mrežnim stranicama HRT-a objavljen i otvoren natječaj za Doru 2021., koji u odnosu na lanjski, donosi nekoliko promjena. Većina od njih uvjetovana je situacijom s virusom.

Najvažnije promjena je da će se na Dori natjecati 14, a ne 16 pjesama. Biraju se i dalje 4 rezerve, ali te rezerve će biti aktualne do odlaska u Opatiju. Nakon toga, ako bude odustajanja, zamjena nema. Nadalje, na pozornici može biti najviše pet osoba (a ne šest kao do sada), a svi preteći vokali moraju biti na matrici, ne izvode se uživo. To je pravilo koje je kao opciju iznimno za 2021. dopustio Eurosong, a HRT je odlučio da to bude obveza.

Promjene koje nisu uvjetovane trenutačnom epidemiološkom situacijom su: dopušta se pjevati, osim na hrvatskom, na bilo kojem europskom jeziku (do sada pravila dopuštala samo engleski, talijanski, njemački i francuski) a matrica se za izvođenje na Dori predaje u stemovima (dijelovima) te se miksa na samoj izvedbi. Tako se godinama već radi na Izboru za Pjesmu Eurovizije, pa se i na našoj Dori slijede svjetski standardi i u tom pogledu.

Na natječaj se mogu prijaviti svi, izvođači moraju biti državljani Republike Hrvatske i ne smiju biti mlađi od 16 godina. Prijavljuje se potpuno gotova pjesma s originalnim izvođačem. Natječaj je otvoren do 10. prosinca.

- U budućnosti cilj nam je natječaj pomaknuti na početak listopada - do početka studenoga, kako bismo osigurali i izvođačima, a i nama samima, dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu. Prvi korak je, prema tome, ove godine već napravljen. Vjerujem da će se glazbenici odazvati u velikom broju te da ćemo imati kvalitetnu i zanimljivu Doru 2021., izjavila je urednica projekta Uršula Tolj.

Adresa za prijave je: https://www.hrt.hr/dora/prijava/