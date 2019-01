Novi trend su fotke u seksi izdanju na snijegu

Imamo novi trend fotografiranja na Instagramu! Pokrenule su ga najpoznatije sestre na svijetu Kardashian-Jenner, a nije dugo trebalo da ga prigrle i naše poznate dame. Riječ je o fotkanju na snijegu u golišavom izdanju.

Naime sestre Kendall Jenner i Kourtney Kardashian tijekom skijanja u Aspenu skinule su se u kupaći kostim i pozirale na snijegu. Kendall je ubrzo zaradila 7,5 milijuna lajkova za ovu fotografiju, a sestra Kourtney za svoju objavu dobila je 4,5 milijuna lajkova. Naše zvijezde nisu bile tako uspješne u lovljenju lajkova, ali njihove su fotografije puno atraktivnije od onih sestara Jenner-Kardashian. Razglednicu sa skijanja obožavateljima je poslala i voditeljica Antonija Stupar Jurkin.

Lijepa Antonija odvažila se i skinula u donje rublje te se samo zaogrnula kratkom jaknom i tako se fotkala na minusu u Novom Zvečevu gdje se odmara. – Hrvatski Aspen – napisala je voditeljica. Nedugo nakon Antonije slična fotografija ukazala se i na Instagram profilu Tatjane Dragović. Tatjana je na skijanju u Austriji, a njezina fotografija u kratkom vremenu zaradila je preko dvije tisuće lajkova.

U jednodijelnom tigrastom kupaćem kostimu, s bucama na nogama i kapom na glavi pozirala je u snježnom okruženju, a obožavatelji su je ubrzo prozvali Snježnom kraljicom. Zaradila je lijepa Tatjana još komplimenata i to od Nikoline Pišek i Anice Kovač. Puno prije sestara Jenner-Kardashian u izazovnom izdanju na snijegu pojavila se bivša djevojka glumca Ivana Hercega, pjevačica Nina Donelli. Ona se u kupaćem kostimu na snijegu fotkala još lani. Izgubila je tada okladu i morala se u badiću na skijama spustiti niz stazu. Osim Nine, Tatjane i Antonije ni Hana Hadžiavdagić nema straha kad je riječ o golišavim izdanjima na snijegu i radila je to puno prije svih navedenih, čemu svjedoče i dvije fotografije na njezinu Instagramu.

Pogledajte video: Poznate Hrvatice pokazale su kako izgledaju bez šminke