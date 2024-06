Novi detalji u istrazi smrti Matthewa Perryja! Slavnoj ženi policija zaplijenila mobitel i laptop

Glumac Matthew Perry preminuo je u listopadu, a na nalazu obdukcije stoji da je podlegao od “akutnih posljedica” uzimanja ketamina. No, iako je prošlo više od pola godine od njegove smrti, policija još uvijek istražuje što se dogodilo, a ova istraga dobila je i novi zaokret nakon što je neimenovana slavna osoba morala predati policiji svoje prijenosno računalo i mobitel. Prije dva dana, 19. lipnja, neimenovana žena je privedena na više razgovora s policijom nakon što je losanđeleška policija postigla "značajan napredak u svojoj istrazi započetoj u svibnju", rekla je upućena osoba za In Touch. Policija je otišla u rezidenciju misteriozne žene s nalogom za pretres, no ona nije bila prisutna. Kad se vratila, bila je "potpuno kooperativna". Osoba koje ja ovo ispričala je spomenula i da su se žena i zvijezda "Prijatelja" upoznali na odvikavanju, gdje su započeli "neočekivano prijateljstvo".

"Unajmila je odvjetnike i imala je više sastanaka s policijom otkako su s nalogom za pretres stigli u njezinu kuću. Ona je škrta na riječima o situaciji", dodala je ova osoba. "Teško je reći ili točno znati koja je njezina uloga u Matthewovoj smrti, ali ona je nepokolebljiva u tvrdnjama da nema ništa s tim", otkrila je osoba.

Podsjetimo, detektivi odjela za umorstva u Los Angelesu i savezni agenti istražuju kako je Perry došao do visoke doze moćnog lijeka ketamina koji je pronađen u njegovom tijelu i za koji je utvrđeno da je uzrokovao njegovu smrt.

Zvijezdu serije "Prijatelji" je 28. listopada pronašao bez svijesti njegov pomoćnik u jacuzziju u njegovom domu u Los Angelesu. Prema izvješću Okružnog ureda za sudsku medicinu Los Angelesa, Perry je umro od "akutnih učinaka ketamina", koji su u kombinaciji s drugim čimbenicima uzrokovali gubitak svijesti i skliznuće ispod vode u hidromasažnoj kadi.

Toksikološki testovi su otkrili da je ketamin, kratkodjelujući anestetik s halucinogenim svojstvima, u Perryjevom tijelu bio u opasno visokim razinama unutar raspona koji se obično povezuje s općom anestezijom koja se koristi u praćenoj kirurškoj njezi, stoji u obdukciji.

Utvrđeno je da je njegova smrt "nesretni slučaj", ali je i dalje pod istragom. Kako je glumac došao do ketamina ili tko mu ga je mogao nabaviti ostala su otvorena pitanja istrage koja je u tijeku.

Matthew se godinama borio s ovisnošću o lijekovima protiv bolova i alkoholu. U svojim memoarima objavljenim prošle godine, povjerio se da je prošao 65 sesija odvikavanja, potrošivši više od devet milijuna dolara.

Također je bio podvrgnut nekoliko operacija povezanih s problemima ovisnosti o drogama, uključujući sedmosatnu operaciju debelog crijeva 2018.

