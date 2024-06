Latino zavodnik suprugu je varao s brojnim kolegicama i nakon 20 godina odlučila ga je ostaviti

Glumac William Levy (43) gledateljima je poznat po brojnim ulogama zavodnika u sapunicama, a na glasu velikog zavodnika bio je i u privatnom životu i to je navodno jedan od razloga zašto se nakon 20 godina zajedničkog života razvodi od supruge Elizabeth Gutiérrez (45). Vijest o njihovom razlazu u stranim je medijima objavljena dva mjeseca nakon što je policija pozvana u njihov dom na Floridi zbog obiteljskih nesuglasica.

Latino glumica Elizabeth Gutiérrez potvrdila je u iskrenom intervjuu za magazin HOLA! kako sada nisu zajedno. - Uvijek sam se vjerovala u našu vezu. Voljela sam Williama, mislim da nije tajna da je on bio ljubav mog života. Trenutno nismo zajedno. S moje strane to nikada nije bilo zbog nedostatka ljubavi - objasnila je Gutiérrez. - Mislim da nisam ista djevojka koja sam bila prije 20 godina kada me je upoznao. U ovom trenutku nas dvoje želimo različite stvari. Uvijek ću ga voljeti, uvijek ću mu željeti sve najbolje, i kao što sam uvijek govorila, bio sa mnom ili ne, želim ga vidjeti sretnog - izjavila je Elizabeth.

Dodala je kako se zaljubila u njegov osmijeh kada su se upoznali i dugo je vjerovala kako će se njezin partner promijeniti u nekim stvarima, ali to se nije dogodilo. Naime, godinama se pisalo o Williamovim brojnim izvanbračnim aferama, a jednu od tih afera imao je i glumicom Ximenom Navarretom s kojom je glumio u telenoveli "Oluja".

Poznata je i njegova afera s glumicom Jacqueline Bracamontes kojoj je obećao kako će zbog nje ostaviti suprugu. Elizabeth je u intervju rekla kako zasad nema šanse za pomirenje s Williamom te je dodala: - William je izvrstan otac i mojoj djeci ne nedostaje roditeljske ljubavi. Očito naš odnos nije bio idealan i moramo ići dalje. U ovom odnosu nisam mogla dati više, dala sam sve.

Gutiérrez i Levy upoznali su se 2003. godine kada su bili zajedno u reality showu "Protagonistas de novela 2 "2003. Iste su se godine vjenčali i dobili svoju djecu; sina Christophera, koji sada ima 18 godina, i kći Kailey, koja sada ima 14 godina. Prije dvije godine su najavili kako se razvode, ali su se uskoro pomirili i nastavili živjeti zajedno, a sada očito više nije bilo spasa njihovom braku.

Od siječnja ove godine policija je dobila više prijava o obiteljskim problemima u kućanstvu ovog para, a posljednji incident dogodio se 1. ožujka 2024. godine. U policijskom izvješću njihova kći Kailey je rekla policajcima da je ušla u obiteljski dom i čula je nepoznati ženski glas koji je dolazio iz spavaće sobe njezinih roditelja. Kad je pokušala ući, Levy ju je navodno "gurnuo kako bi je spriječio da uđe u spavaću sobu". Glumac je kasnije zanijekao da ju je gurao i tvrdio da nikada ne bi namjerno povrijedio svoju kćer.

