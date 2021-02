Nova voditeljica Nove TV poznata je i kao hrvatska Pamela Anderson, a već pet godina ljubi jednog glumca

Emisija “Informer” od proteklog vikenda ponovno je u programu Nove TV, a nova voditeljica i urednica je Zorana Vukić, koju gledatelji znaju po vođenju emisije “Tura kulture” na Mreži, ali i pojavljivanju u nizu drugih emisija. Zorana je za Kreator TV radila intervjue na terenima Druge HNL, a bila je i hostesa u emisiji “Čušpajz” Nevena Ciganovića na RTL-u. Karijeru je počela kao manekenka kada joj je bilo samo 16 godina. Tada se pojavila na naslovnici magazina OK, i taj primjerak se prodao u čak 115 tisuća primjeraka.

Kako je došlo do vašeg angažmana u emisiji “Informer” na Novoj TV?

Produkcija mi je na temelju televizijskog iskustva i obrazovanja ponudila priliku da budem urednica i voditeljica emisije „Informer“ koja se emitira na programu Nove TV i ja sam ju na temelju njihova dosadašnjeg rada prihvatila.

Kako izgleda emisija pod vašom voditeljskom palicom? Čime ćete se sve baviti?

U vremenima kada se gospodarstvo i ekonomija suočavaju s mnogim izazovima, veselim se prilici ulaska u svijet poduzetništva te razgovorima s hrvatskim poduzetnicima, financijskim i marketinškim stručnjacima. Pokušat ću u dijalogu s najboljima među njima gledateljima ponuditi odgovore na ključna pitanja našeg vremena.

Šira javnost vas zna po emisiji o kulturi na Mreži TV, ali i drugim televizijskim emisijama. Čak ste se javljali i s nogometnih terena Druge HNL. Očigledno imate širok spektar interesa?

Pa zapravo ja sam vrlo znatiželjna osoba koja s godinama širi svoje interese, ali i znanja. Puno me toga interesira, čitam, putujem , ali i pratim aktualnosti. Svaki dan nešto novo naučim, a vjerujem da će tako biti i dalje. A vezano za emisiju Tura kulture – to će uvijek biti moja prva televizijska ljubav.

Dugo ste se godina bavili manekenstvom, a prva naslovnica bila vam je u OK magazinu. Taj primjerak prodao se u čak 115 tisuća primjeraka. Kako ste se tada osjećali kada su počeli pričati o vama i prepoznavati vas?

Kao djevojci od 16 godina takva pažnja mi je imponirala. Biti na naslovnici OK!-a u vremenima kada su tiskani mediji bili uz televiziju jedini mediji, je bila velika čast. Sam odlazak na probno fotografiranje je zapravo bio izazov, a osim mene je na fotografiranju bilo još prisutno još pet djevojaka. Naravno do objavljivanja nismo znali koja će od nas biti na naslovnici tako da je zapravo čast biti odabrana, a manje po tome što su me poslije prepoznavali zbog toga. Ako se ne varam, u to vrijeme to je bio rekordan broj primjeraka, tako da mi je to fotografiranje u tim godinama svakako dalo određeno samopouzdanje.

Tada su vas nazivali i hrvatskom Pamelom Anderson. Kako gledate na to?

U 90-ima su zapravo televizijske serije stvarale ideale ljepote, a meni je svakako uz Prijatelje, Baywatch bila jedna od omiljenih serija. Pamela Anderson je za mene prekrasna žena koja je u tom vremenu bila na vrhuncu karijere.

Što biste izdvojili kao najvažnije stvari u svojoj manekenskoj karijeri?

Suradnja i prijateljstvo s divnim ljudima koji su me naučili poslu , ali i redu. Nije to samo zanimanje u kojem trebaš biti mršav. Treba biti radišan, uporan i vrlo strpljiv. Ići na castinge i prihvaćati biti odbijen, a opet i slaviti kada si odabran. A opet, omogućava ti transformacije sa šminkom i odjećom kakvu privatno nemaš. Zapravo jako kreativan period mog života.

Bili ste hostesa u emisiji “Čušpajz by Neven Ciganović”. Po čemu pamtite tu emisiju i suradnju s Cigijem?

To je zapravo moje prvo nacionalno televizijsko pojavljivanje. Na castingu sam odabrana da budem televizijska hostesa za RTL televiziju i tada mi je to bilo zabavno. Neven je jedna divna i vrlo zabavna osoba koju moraš voljeti. Uloga je bila pojavom opisivati osobu o kojoj on govori tako da je bilo i smijeha.

Snimili ste i nekoliko videospotova, ali se i pojavili u serijama “Zabranjena ljubav” i “Krim tim 2”. Imate li i glumačkih ambicija?

Bilo je puno više domaćih serija, filmova, ali i jedna kazališna predstava. Nikada nisam razmišljala o glumačkim ambicijama, ali manekenstvo i televizija su na neki način gluma, a ja sam po prirodi kreativac i radišna osoba, tako da sam uvijek rado prihvaćala razne izazove.

Ove ćete godine proslaviti pet godina veze s glumcem Jakovom Gavranom. Čime vas je Jakov osvojio?

Jakov i ja smo se slučajno upoznali kada sam išla raditi televizijski prilog o 50 izvedbi predstave „Pivo“. Nekako smo kliknuli na prvu , a na početku me osvajao kuhanjem, a kažu da ljubav ide kroz želudac. Imamo dosta dodirnih točaka, ali činjenica je da zapravo ne volimo iste stvari.

Razmišljate li o braku i majčinstvu?

Mislim da to svi oko mene priželjkuju i bit ću sretna ako se i u tome ostvarim.

Kako ste doživjeli proteklu godinu, epidemiju koronavirusa i potrese? Koliko je sve to utjecalo na vas i vaš rad?

Zapravo rad me spasio u cijeloj situaciji. Vrlo brzo sam postala svjesna da je dobro što radim i što nisam zatvorena i što imam doticaj sa svijetom i ljudima. Više me je uzdrmao potres zbog kojeg nisam mogla zaspati kao i većina, ali nakon odlaska u Petrinju i Glinu shvatila sam da uvijek može biti gore i da moramo biti zahvalni na svemu što imamo.