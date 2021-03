Nives Ivanišević pokazala Goranovu poruku koju joj je poslao dok je na poslu

Da su zaljubljeni kao i prvog dana, radijska voditeljica Nives Ivanišević (39) i bivši tenisač Goran Ivanišević (49) to nerijetko daju do znanja objavama na društvenim mrežama. Ovoga puta, Nives je pokazala poruku koju joj je Goran poslao dok je ona na poslu.

Inače, ljubavna priča Gorana i Nives nije posve obična. Vjenčali su se nakon samo godinu dana veze u prosincu 2017. godine, a u ožujku 2018. obznanili su da čekaju prvo dijete. Za vezu bivšeg tenisača i radijske voditeljice doznalo se u jesen 2016., a blještavi prsten koji je Nives pokazala mjesecima poslije dao je naslutiti kako par uskoro planira vjenčanje.

Ni jedno ni drugo nije tada htjelo potvrditi zaruke, a tako je bilo i s informacijom da su se vjenčali. Nives se samo slatko nasmijala na to i rekla da nema komentara, a Goran je pri pokušaju kontaktiranja isključio mobitel. Njemu je ovo drugi brak, a njoj prvi. On se prije osam godina razveo se od bivše manekenke i poduzetnice Tatjane Dragović, s kojom je bio dugih 17 godina. U tom braku Goran i Tatjana dobili su dvoje djece – Amber Mariju i Emanuela.

Amber je inače dobila ime po Tatjaninoj kolegici i prijateljici, supermodelu Amber Valetti, a mlada je djevojka uspješna jahačica koju roditelji podržavaju u tom sportu. U rujnu 2018. godine Goran i Nives postali su roditelji sinu Oliveru.

– Nekoliko stvari mi je jako važno u životu pa ću nastojati to prenijeti svome djetetu. Prije svega to je vrijednost obitelji i prijatelja, a na odnosima treba raditi i uvijek biti tu za one koje volite. Važno je i naučiti da ljepota nije ono kako izgledaš, nego kako se odnosiš prema drugima, osobito prema onima koji su u nekom trenutku slabiji od tebe. Zatim da ne trebaš biti najbolji u svemu, ali uvijek trebaš dati sve od sebe – objasnila je Nives kada su je pitali koje vrijednosti želi usaditi malom Oliveru, svojem prvorođencu i tada otkrila da smatra kako će ona biti stroža od Gorana.