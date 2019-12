Nives danas slavi 38. rođendan, a ovako je izgledala prije 22 godine!

Jedna od najseksi Hrvatica Nives Celzijus danas slavi 38. rođendan. Na njezinom Instagramu zaredale su se mnogobrojne čestitke lica s estrade što je čini jednom od najpopularnijih osoba iz javnog života.

Karijeru je započela kao model, pokazla se i u golom izdanju u Playboyu, a nisu joj mogli odoljeti ni igrači Dinama. Upoznali smo je u spotu Mladena Burnaća za pjesmu "Ne zovi mala policajce", a 2005. godine dospjela je u fokus javnosti kada se udala za Dinu Drpića. Otada, snimila je seriju, napisala dvije knjige, osvojila Kiklopa i pokazala da je više od samo lijepog lica.

Još kad je imala 16 godina znala je da će je kamere pratiti cijeli život. Odlučila se pojaviti na srpskom Pinku u emisiji Maksovizija koju je vodio poznati Milovan Ilić Minimaks. Strateški je prekrila intimne dijelove tijela, a uspješno je zaokupila pažnju svih u studiju.

Dok jedni hvale njezin izgled i seksepilna izdanja, drugi je kritiziraju zbog tako izazovnih fotografija, pa im je pjevačica i spisateljica odlučila poslati poruku u kojoj je napisala: "Ne volim kada ljudi ocjenjuju moj moral kroz centimetre tkanine koju nosim na sebi. Moral ne može i ne smije biti nešto što ćemo mjeriti tekstilnim metrom."

Podsjetimo, Nives je nedavno gostovala u emisiji Đir s Memom, te je progovorila o seksu na Maksimiru, priči staroj desetak godina. - To se doista zbilo u Maksimiru. Ne bih to nazvala seksom, više je to bilo nekakvo romantično druženje. Naime, tu me večer suprug zaprosio - otkrila je pravu istinu o tom događaju Nives, te dodala kako se s Dinom Drpićem, unatoč razvodu, i dalje čuje.