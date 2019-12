Nives i Ivana opet u akciji, fan poručio: 'Ja bih te uhvatio da ne padneš'

Još jednom je neodoljiva kombinacija Nives Celzijus i Ivane Knoll u vrućem izdanju bacila internet zajednicu na koljena.

Njih dvije su brojnim pratiteljima na Instagramu omogućili pravu poslasticu dok je Nives slikala svoju prijateljicu u pozi koja je izmamila mnoge komentare.

- U slobodno vrijeme fotkam zgodne tete - napisala je pored fotografije koja je i samo sat vremena skupila više od osam tisuća lajkova.

Foto: Instagram

"Opasna fotka, srce skače sto puta stotka, treba mi votka", "Mogla bi mene uhvatiti, u kadar, kužiš", "Blago tebi i ja bi slikao zgodne tete", "Ja bih te uhvatio da ne padneš".

Komplimenti su prštali, a kako i ne bi kad Nivesine provokativne fotografije na svakodnevnoj bazi čine ovu ljepoticu jednu od najpoželjnijih Hrvatica. Nedavno je otkrila da joj je druga omiljena aktivnost u krevetu ispijanje kave, a fanovi su odmah pokušali pogoditi koja je prva.

Zaključili su kako se radi o gledanju televizije, ali Nives ih je ispravila.

– Ne, prva je spavanje, treća čitanje i tek četvrta je gledanje TV-a – otkrila im je Nives. Kao i obično, Nives su pratitelji nagradili komplimentima o tome kako je lijepa, a jedan pratitelj napisao je i kako može biti ponosna na sebe i kao javna osoba i kao majka.

Dok jedni hvale njezin izgled i seksepilna izdanja, drugi je kritiziraju zbog tako izazovnih fotografija, pa im je pjevačica i spisateljica odlučila poslati poruku u kojoj je napisala: "Ne volim kada ljudi ocjenjuju moj moral kroz centimetre tkanine koju nosim na sebi. Moral ne može i ne smije biti nešto što ćemo mjeriti tekstilnim metrom."

Podsjetimo, Nives je nedavno gostovala u emisiji Đir s Memom, te je progovorila o seksu na Maksimiru, priči staroj desetak godina. - To se doista zbilo u Maksimiru. Ne bih to nazvala seksom, više je to bilo nekakvo romantično druženje. Naime, tu me večer suprug zaprosio - otkrila je pravu istinu o tom događaju Nives, te dodala kako se s Dinom Drpićem, unatoč razvodu, i dalje čuje.