Nina Badrić blistala u svjetlucavom odijelu: Pokazala figuru nakon prelaska na vegeterijansku prehranu

Pjevačica Nina Badrić (49) održala je koncert u Nišu, a pjevačica je na pozornici privlačila poglede u korzetu i blještavom odijelu. Plavo svjetlucavo odijelo i bijeli svjetlucavi korzet isticali su figuru pjevačice. Kombinacijom je istaknula dekolte, a upotpunila ju je nakitom. Nosila je i sandale na visoku petu.

Dodajmo da je glazbenica nedavno otkrila da je promijenila neke životne navike te da više ne jede meso. „Prije kad bih znala pojesti komad mesa, onda bih dva sata odspavala poslije toga, a sada sam čila, mila, vesela. Čak mi je i maserka rekla da mi je bolji tonus kože", rekla je te dodala da se osjeća super i da više nije umorna.

Podsjetimo, Badrić je nedavno proslavila 49. rođendan, a to je obilježila koncertom u Splitu. Tada je nosila dugu bijelu haljinu, a haljinu su za nju dizajnirali Vjeko Franetović i Nikica Ivančević, poznatiji kao eNVy room. Koncert je nazvala 'Nina pjeva Split', a izvodila je najljepše pjesme Splitskog festivala. "Bože, hvala ti na ovom rođendanu, ovo mi je najbolji rođendan do sada", rekla je tada pjevačica.

