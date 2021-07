Novi dečko Lucije Šerbedžije je njezin trener uz kojeg je postala zaljubljenica u vježbanje

Glumica Lucija Šerbedžija sve više vremena provodi u prirodi i to pogotovo u planinama, a društvo joj je najčešće njezin trener i dečko Tomislav Dolušić. Priroda i treninzi bili su joj spas nakon pandemije i lockdowna te potresa. U zadnjih pet godina Lucija je dva puta slomila kuk i to prvi put tijekom odmora na Silbi i drugi put prije dvije godine u Zagrebu kada ju je srušio biciklist. U razgovoru za Gloriju otkrila je kako se sada osjeća i koje su to nove zdrave navike koje prakticira svaki dan.

- Kukovi su danas u redu, a to mogu zahvaliti pojačanoj fizičkoj kondiciji. Svako jutro vježbam prema naputcima mog trenera i dečka Tomislava Dolušića koji mi je složio fantastičan program od pola sata o kojem sam jednostavno postala ovisna. Vježbanje mi je postalo rutina kao što i dan započinjem sa zdravim napitcima. Prvo popijem vodu s malo limuna, a kasnije sok od celera ili smoothie od voća, spiruline i algi za čišćenje organizma od teških metala. I osjećam se fantastično. Nedavno sam vadila krv i parametri su mi kao kod bebe - ispričala je glumica.

Priznala je i kako je tijekom pandemije dok je trajao lockdown i nakon što je Zagreb i pogodio potres imala stresnih razdoblja koje je često rješavala hranom i to je ostavilo traga na njezinoj kondiciji i liniji koju je sada uz pomoć trenera i dečka opet dovela u top formu.

