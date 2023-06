Nikolina Pišek o svađi s Bornom Kotromanić: 'To je jedan apsurd, a ona je totalno nebitna'

Iza nas je još jedna zanimljiva emisija s Nevenom Ciganovićem u kojoj je pored njega ovaj put u "vrući stolac" sjela upravo njegova dugogodišnja prijateljica, voditeljica Nikolina Pišek. Ispričala mu je sve o odnosima s Vlatkom Pokos i Bornom Kotromanić, razlikama između Hrvatske i Srbije gdje je godinama radila i živjela, ali i kako se nosi sada s gubitkom voljenog supruga Vidoja Ristovića.

Nikolina se odnedavno ponovno vratila radu na hrvatskoj televiziji i to na RTL-u gdje je vodila zabavni show "Masked Singer", a prvo su se dotaknuli teme prikaza žena u javnom životu i na televiziji, s obzirom da se, komentirao je Ciganović, nekako uvijek sve svede na kako je koja odjevena i kakvu šminku nosi.

- Općenito žene u javnom prostoru su osuđene na to da se raspravlja ponajviše o njihovom izgledu i vanjštini nego o formi, odnosno sadržaju kojeg one žene prezentirati. Bilo da su političarke ili TV voditeljice, više će se pažnje obraćati na izgled - komentirala je Nikolina. Potvrdila je također da je istina kako u showu nitko zapravo ne zna tko se nalazi ispod koje maske.

Voditelj joj je potom uputio zanimljivo pitanje - što bi napravila kada bi se ispod maske pojavio Miša Grof, inače njezin svekar, otac pokojnog supruga Vidoja.

- To se ne može dogoditi. Postoji nešto što se zove kolegijalna korektnost. Postoji nešto što je naprosto nemoguće, a postoji i objektivan strah dotičnog od prelaska hrvatske granice - odgovorila je voditeljica i ponovno potvrdila kako oni više ne komuniciraju već samo njihovi odvjetnici.

Nakon iznenadne smrti supruga Vidoja, uz nju su javno stale brojne Hrvatice poput Ane Gruice, Tatjane Dragović, Nine Badrić, Ide Prester, i slično.

- Dobila sam poruke od ljude koje sam poznavala i koje nisam, s kojima sam bila bliska i s kojima nisam. To je bilo lijepo - kazala je i dodala da je od Milene Bogdan Ivanović, supruge ubijenog Olivera Ivanovića, dobila najkvalitetniju emocionalnu podršku jer je doživjela slično kao i Nikolina u javnosti.

Također, Nikolina je kazala kako je s Vlatkom Pokos, koja je u početku također bila podrška Nikolini, u korektnim odnosima, no s Bornom Kotromanić je nešto drugačije.

- Ja uopće ne volim spominjati ovo drugo ime jer je to jedna apsurdna situacija. Meni je grozno pričati o toj osobi jer je ona toliko nebitna u mom životu oduvijek bila i sada je. Prvo je bila nebitna jer ja tu ženu ne poznajem, tako da je ovo još apsurdnije, njezin napad na mene gdje se ona postavlja u situaciju da ona poznaje moju obitelj, mene i mog supruga tako da ja njezin broj imam niti sam ikad imala, niti sam joj bila kod kuće - započela je objašnjavati njihovu svađu Nikolina pa nastavila: - Ja bih to objasnila da naprosto postoje neke osobe koje su užasno željne pažnje javnosti iz nekog razloga, koje žude za nekim tako javnim priznanjem pa se onda naprosto kače na situacije koje su u tom trenutku popularne. Ja ne znam kako bi to drugačije opisala - kazala je.

- Ja s njom nemam komunikaciju. Sve je lijepo civilizirano posloženo u rukama odvjetnika - dodala je.

Potvrdila je da njih dvije nisu prijateljice te da se ni ne sjeća kada i gdje su se upoznale, a na pitanje je li ona bila prijateljica njezinog pokojnog muža, odgovara: - Ja nisam psihijatar, ja se ne bih upetljavala više u ovu analizu. Ne znam, morat ćeš pozvat nju.

Nikolina je godinama radila i živjela u Srbiji, a rekla je kako ona s tamošnjim javnim osobama nije bila u sukobima, tek ponekim scenaristički dogovorenim. No, razlika je što je tamo manje cenzure.

- Možda je to što tamo postoji neka ta potreba za popularnošću, čak i među javnim osobama pa dođe do tih nekih sukoba - ispričala je. Prokomentirala je dio hrvatske javnosti koji joj je zamjerio što je otišla u Srbiju.

- Ja sam otišla kao gastarbajter u Srbiju. Ali očito se meni najviše zamjera. Ja sam primijetila u svom iskustvu da su u Srbiji više inkluzivni, znači oni će vrlo rado prisvojiti ono što nije njihovo i okarakterizirati kao njihovo. Dok će Hrvati ono što je njihovo, prebrojiti će im svako zrnce i ona ako nađe neku nepravilnost, onda će ih isključiti, znači Hrvati su više ekskluzivni - prokomentirala je.

- Možda mi se zamjeralo što sam ja prva i najbolje prihvaćena tamo. Ja sam tamo u smislu posla i poslovne karijere doživjela stvarno sjajne stvari. Ne mogu reći da se ijednog projekta sramim - kazala je voditeljica i dodala da i dalje radi tamo.

