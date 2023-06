Bujna Slavonka podržala Vatrene pa bacila pratitelje u trans fotografijom svojih grudi: 'Kako seksi'

Ivana Knoll nije jedina vatrena navijačica koja je pružila podršku našim Vatrenima uoči polufinala Lige nacija i okršaja s Nizozemskom. Učinila je to putem svog Instagrama i Slavonka sa zagrebačkom adresom Claudia Rivier (27) koja je na svom Instagramu objavila fotografiju svojih bujnih grudi prekrivenih minijaturnim kockastim bikinijem.

"Znate za što je došlo vrijeme... Tradicija", napisala je u opisu objave na Instagramu koja je u manje od 24 sata prikupila više od 6500 lajkova i 150 komentara oduševljenih pratitelja sa svih strana svijeta.

"Predivna si, obožavam Hrvatsku", "Fantastično", "Moj Bože", "Apsolutno si predivna i seksi", "Imaš prekrasne oči", "Goleme su, jako mi se sviđaju", "Prekrasan bikini", samo su neki od komentara.

Inače, Claudia je pažnju javnosti privukla još tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru kada je naše nogometaše bodrila u seksi izdanjima. Tada je otkrila i da je prije tri godine počela spontano stavljati slike na svoj profil, a neki ljudi su u tome odmah vidjeli potencijal.

– U životu postoje ljudi koji se usude i koji se ne usude, ja sam jedna od onih koji se usude. Motivirana sam ciljem da budem najbolja u onome što radim i to me gura kroz karijeru – rekla je prije dvije godine Slavonka za Dnevnik.hr i dodala kako joj je obitelj najveća podrška.

VEZANI ČLANCI:

– Reakcije su različite, žene se uglavnom zgražaju na velike grudi jer sve što druga žena ima, a ti nemaš, to je bljak. Ja uvijek kažem da je moj subotnji izlazak nalik na nedjeljnu misu jer sa svakog ćoška čuješ "Isuseeee". Muškarci se uglavnom udaraju laktovima da slučajno jedan u ekipi ne propusti prizor, to me posebno nasmije. Svjesna sam da nije uobičajeno vidjeti ženu poput mene na ulici, pogotovo jer ja svoje obline rado naglašavam. Prepoznaju me s Instagrama još od samih početaka, nekad jednostavno vidiš po ljudima da te prepoznaju – ispričala je. Istaknula je i da se ne može sjetiti da je imala ikakvih neugodnih situacija, a naglasila je i da u svemu ima podršku partnera.

- Kad je ljubavni život u pitanju, jako je važno imati osobu koja je stabilna, osobu koja ne strahuje od pogleda drugih muškaraca i osobu koja vas prije svega poznaje. Naravno da to ne ovisi samo o partneru nego i o meni, kakav ja kredibilitet imam u očima partnera. Po tom pitanju stojim vrlo dobro - rekla je Rivier.

VIDEO Navijači se potukli zbog Ivane Knoll, intervenirala policija