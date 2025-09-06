Nikolina Pišek o neugodnom iskustvu: 'Rekao mi je da sam napumpana sponzoroša, onda me prebacilo'

Voditeljica Nikolina Pišek podijelila je na Instagramu neugodno iskustvo s kojim se susrela na zagrebačkom Britancu, neposredno nakon povratka s godišnjeg odmora. Nikolina je ispričala kako je prelazila pješački prijelaz kada joj je, kako navodi, „gospođa povukla za rukav i kaže: ‘Maknite se molim vas, zgazit’ će vas ovi.’“ Pišek potom primjećuje automobil koji "ulijeće velikom brzinom, neki stariji automobil, za volanom, rekla bih – umirovljenik, možda pripit.“

Vidno uzrujana zbog opasne vožnje, obratila se vozaču: "Pripazite kuda vozite, kuda se zalijećete!“ No, reakcija vozača bila je iznenađujuće gruba. Prema njezinim riječima, iz automobila je uslijedio komentar: "Što brbljaš na pješačkom, sponzorušo jedna napumpana?“

Foto: Instagram

- Kvrc. Tako mi se prebacila neka sklopka u glavi. Sponzoruša? Napumpana? Zna li on tko sam ja? Ili možda zna, pa govori iz predrasuda i iz pozicije slabog intelekta? - napisala je Pišek na Instagramu, a onda je pojasnila kako se obračunala s umirovljenikom za volanom. - Ništa. Priđem ja tom otvorenom prozoru, nalaktim se i pitam. Persiranje je nestalo netragom. 'Jesi li ti ti mene nazvao napumpanom sponzorušom?' 'Jesam', kaže ponosno. 'A što si drugo?' Zamišljam kako ga nokautiram i govorim: 'Gledaj. Neću te udariti jer se bojim jer si star i nemoćan. Shvaćam da zbog nemoći i impotencije mrziš žene i neću ti stajati na muku.'

I evo njega sa briljantnim zaključcima na nivou primata: 'Ja? Impotentan?' I uspravi ponosno svih svojih 80-ak godina i sažme svu životnu mudrost koju je putem pabirčio i istisne iz sebe: 'Skini gaće sada da ti pokažem tko je impotentan!, dodala je Pišek.

- Ja se vratim persiranju, svjesna da je bolje i verbalno se udaljiti od gnjevnog ranjenika, potpuno pomirena da ovu bitku gubim. 'Gospodine, što vam pada napamet. Pogledajte se. Ni za sve pare ovog svijeta'.

Zadovoljan sam sobom, on teatralno poentira, nesvjestan da smo mu jedina publika ja i gospođa s početka priče. 'Eto! Rekao sam! Pare!' Tući ga ne smijem, u verbalno blato s njim ne želim, povukla sam se. "Naš lijepi Zagreb i njegovi kvartovski džentlmeni", zaključila je objavu na Instagramu.