Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PREPRIČALA NA INSTAGRAMU

Nikolina Pišek o neugodnom iskustvu: 'Rekao mi je da sam napumpana sponzoroša, onda me prebacilo'

Nikolina Pišek
Foto: Instagram
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
06.09.2025.
u 10:45

Vidno uzrujana zbog opasne vožnje, obratila se vozaču: "Pripazite kuda vozite, kuda se zalijećete!“ No, reakcija vozača bila je iznenađujuće gruba

Voditeljica Nikolina Pišek podijelila je na Instagramu neugodno iskustvo s kojim se susrela na zagrebačkom Britancu, neposredno nakon povratka s godišnjeg odmora. Nikolina je ispričala kako je prelazila pješački prijelaz kada joj je, kako navodi, „gospođa povukla za rukav i kaže: ‘Maknite se molim vas, zgazit’ će vas ovi.’“ Pišek potom primjećuje automobil koji "ulijeće velikom brzinom, neki stariji automobil, za volanom, rekla bih – umirovljenik, možda pripit.“

Vidno uzrujana zbog opasne vožnje, obratila se vozaču: "Pripazite kuda vozite, kuda se zalijećete!“ No, reakcija vozača bila je iznenađujuće gruba. Prema njezinim riječima, iz automobila je uslijedio komentar: "Što brbljaš na pješačkom, sponzorušo jedna napumpana?“

Foto: Instagram

-  Kvrc. Tako mi se prebacila neka sklopka u glavi. Sponzoruša? Napumpana? Zna li on tko sam ja? Ili možda zna, pa govori iz predrasuda i iz pozicije slabog intelekta? - napisala je Pišek na Instagramu, a onda je pojasnila kako se obračunala s umirovljenikom za volanom. - Ništa. Priđem ja tom otvorenom prozoru, nalaktim se i pitam. Persiranje je nestalo netragom. 'Jesi li ti ti mene nazvao napumpanom sponzorušom?' 'Jesam', kaže ponosno. 'A što si drugo?' Zamišljam kako ga nokautiram i govorim: 'Gledaj. Neću te udariti jer se bojim jer si star i nemoćan. Shvaćam da zbog nemoći i impotencije mrziš žene i neću ti stajati na muku.'

I evo njega sa briljantnim zaključcima na nivou primata: 'Ja? Impotentan?' I uspravi ponosno svih svojih 80-ak godina i sažme svu životnu mudrost koju je putem pabirčio i istisne iz sebe: 'Skini gaće sada da ti pokažem tko je impotentan!, dodala je Pišek. 
- Ja se vratim persiranju, svjesna da je bolje i verbalno se udaljiti od gnjevnog ranjenika, potpuno pomirena da ovu bitku gubim. 'Gospodine, što vam pada napamet. Pogledajte se. Ni za sve pare ovog svijeta'. 

Zadovoljan sam sobom, on teatralno poentira, nesvjestan da smo mu jedina publika ja i gospođa s početka priče. 'Eto! Rekao sam! Pare!' Tući ga ne smijem, u verbalno blato s njim ne želim, povukla sam se. "Naš lijepi Zagreb i njegovi kvartovski džentlmeni", zaključila je objavu na Instagramu.

Ključne riječi
showbiz Nikolina Pišek

Komentara 5

Pogledaj Sve
AN
AnimaTor
11:18 06.09.2025.

Prošlo njeno vrijeme.Ni svi botoksi , fileri a ni plastićari joj ne mogu pomoći. Starenje je gadna stvar kad ga ne prihvačaš.

NE
Netkonešto
11:04 06.09.2025.

5 godina faksa da pises ovakve clanke? Ja bi si pljuvao u lice u ogledalu svako jutro.

Avatar USA
USA
11:03 06.09.2025.

Boze koji clanak. Gledam sliku i vidim koga? Botoksiranu, izoperiranu mjesavinu Nikoline, Nine i Maje. Strahota je vidjeti zene koje se nisu u stanju nositi sa svojim godinama. Nikolina valjda ne vidi da joj se od botoksa promjneila cijela fizionomija lica. S druge strane sponzorusa? Pa je. Ili je iz ljubavi provela godine s lepim Vidojem. Covjek je mozda (najvjerojovatnije i je) najbolji u srcu i pametan ali je ruzan. I gdje smo onda. Pa na tragu istine. Napumpana je botoksom i sponzorusa je jer se ozenila radi novca.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Photocall Jour 2 Serie Mania Festival international Lille 2024
CATERINA MURINO

Bondova djevojka nakon velike borbe postala majka u 48. godini života

Put do majčinstva za Caterinu Murino bio je sve samo ne lak. Godinama je otvoreno govorila o svojoj borbi s neplodnošću, opisujući je kao jedan od najtežih izazova s kojima se suočila. Njezina iskrenost dirnula je mnoge, a njezine su riječi odzvanjale kao glas nade, ali i boli za sve one koji prolaze sličnim putem. Glumica je pretrpjela dva spontana pobačaja, a iscrpljujući proces medicinski potpomognute oplodnje bio je, kako je sama opisala, iznimno težak

Učitaj još