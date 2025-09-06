FOTO Žena za kojom su 80-ih uzdisali svi iznenadila je priznanjem da voli žene, evo kako danas izgleda

Naši Portali
Seks simbol 80-ih ove godine je proslavila 59. rođendan, a premda više ne uživa slavu kakvu je imala na početku karijere, i dalje izaziva pažnju.

Bez sumnje 80-ih godina najpopularnija Britanka bila je princeza Diana čije su fotografije svaki dan izlazile u tiskovinama, a tih godina po broju objavljenih fotografija najveća konkurencija bila joj je Samantha Fox. Seks simbol 80-ih ove godine je proslavila 59. rođendan, a premda više ne uživa slavu kakvu je imala na početku karijere, i dalje izaziva pažnju.

Popularnost je stekla zahvaljujući The Sunu koji je objavljivao njezine fotografije. Zbog svojih savršenih proporcija 90-60-90 ubrzo je postala jedan od najzaposlenijih modela u Velikoj Britaniji i mamila je uzdahe muškaraca diljem svijeta.  Poslije se  otisnula u glazbene vode i 1986. izdala je album „Touch me“ koji je uvršten među stotinu najgorih pop ploča svih vremena. Obožavatelji nisu marili za mišljenje struke i hrlili su na njezine koncerte pa je tako u Indiji nastupila pred 70 tisuća ljudi u tri grada. Samantha je ljubila i muškarce i žene, a u knjizi koju je objavila 2003. godine priznala je da je zaljubljena u svoju menadžericu Myru Stratton. U vezi su bile sve do 2015. godine kada je Myra preminula. Četiri godine nakon njene smrti upoznala je novu djevojku, Lindu Olsen, za koju se i udala.

Muškarci diljem svijeta bili su razočarani kad je Samantha u svojoj knjizi objavljenoj 2003. godine priznala kako ljubuje i s muškarcima i ženama, a s Lindom se vjenčala u Essexu na raskošnoj ceremoniji. Seks-ikona blistala je u bijeloj svadbenoj haljini bez naramenica. Uzvanike je zabavljao norveški pop duo Bobbysocks koji čine članice benda Elisabeth (Bettan) Andreassen i Hanne Krogh, a nastupila je i Lisa Stokke. U Lindu se Samantha zaljubila 2016. godine i nakon objave zaruka planirale su se vjenčati 2020. godine, ali pandemija im je poremetila planove i sve su odgodile.

– U Lindu sam se ludo zaljubila i odmah sam znala da s njom želim biti zauvijek. Na Valentinovo 2020. upitala me želim li joj biti supruga. Kleknula je na jedno koljeno i bilo je sve jako tradicionalno. Plakala sam, a plakala je i ona – otkrila je Samantha kako je izgledala prosidba. 

Par živi u istočnom Londonu, gdje dijele dom s Lindinim sinom Adamom i njihove dvije mačke. Pjevačica i bivši model u knjizi je otkrila i kako je njen tata John bio alkoholičar, ovisnik o kokainu te je bio i nasilan. Šokantan je dio u  kojem opisuje kako ju je otac jednom napao. Mjesecima ga je nagovarala da joj stavi radio u automobil, a kad on to nije učinio, Fox je zamolila svog tjelohranitelja da to napravi. U tom trenutku u njenom ocu proradio je bijes i napao je Samanthu.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
1/102

– Divljački me počeo udarati i cipelario dok sam rukama prekrivala glavu. Sestra Vanessa uspjela je u jednom trenutku maknuti oca od mene, a ja sam otpuzala u kuću. Tata je krenuo za mnom i počeo me gađati bocom. Ležala sam u krvi dok nije došla hitna – ispričala je Samantha. 

Fox i dalje aktivno nastupa diljem svijeta, posebno na retro koncertima i festivalima. Osim glazbe, povremeno se pojavljuje u filmovima i TV emisijama, nedavno u "Sharknado 5: Global Swarming". Također sudjeluje u dobrotvornim akcijama, posebno podržavajući LGBTQ+ zajednicu kroz različite inicijative. Najavljeni novi album i kontinuirani nastupi pokazuju da je i dalje predana svojoj umjetnosti i obožavateljima.

