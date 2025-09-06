Omiljeni bend iz 80-ih nostalgičnim nastupom vratio je Zagrepčane u prošlost

Večer u Paviljonu 9 Zagrebačkog velesajma sinoć je bila poput glazbenog vremeplova – publika svih generacija okupila se kako bi po prvi put u Hrvatskoj doživjela Alphaville uživo. 
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Čim su zasvirali prve taktove, bilo je jasno da nas očekuje večer nabijena emocijama i sjećanjima na mladost, djetinjstvo ili, za one mlađe, iskustvo jednog od „evergreena“ synth-popa koji je ostavio trag u povijesti moderne glazbe.
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Bend je vješto prolazio kroz svoj katalog; publici su redale „Big In Japan“, „Dance With Me“, „Romeos“, ali su ipak najiščekivanije bile „Sounds Like A Melody“ i, naravno, „Forever Young“., koju je publika pjevala od riječi do riječi. 
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Pjevač Marian Gold, osnivač i jedini izvorni član Alphavillea na pozornici, djelovao je samouvjereno i s lakoćom nosio sav teret očekivanja publike. Njegov glas možda ima poneke tragove vremena, ali i dalje bez problema isporučuje onaj specifični šarm i energiju koja je Alphaville i napravila legendom. 
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Komunikacija s publikom bila je simpatična i iskrena – Gold je pokazao iskreno oduševljenje što napokon nastupa u Hrvatskoj i nekoliko je puta zahvaljivao na toplini i aplauzima.
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Foto: Marko Juric/PIXSELL
