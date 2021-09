Niko Pulić: Prošao sam agoniju s koronavirusom i lijevo plućno krilo nije mi funkcioniralo

Naš proslavljeni automobilist Niko Pulić (58) oporavio se od teškog oblika koronavirusa zbog čega je proljetos proveo dva mjeseca u bolnici. Pulić je kazao za Gloriju da ne može vjerovati kroz koju je agoniju prošao, a pobjedu nad virusom zahvaljuje svojoj snazi i želji za životom te osoblju dubrovačke bolnice Sveti Vlaho i Klinici za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu. "Do trenutka kad sam se zarazio, bio sam savršeno zdrav. Nikada nisam pušio, zdravo se hranim, vježbam i do ovoga proljeća u bolnici nisam proveo nijednu noć. Naravno, od početka korone strogo sam se pridržavao epidemioloških mjera jer sam zbog prirode posla mnogo putovao. Kad sam završio u bolnici, imao sam 105 kilograma, a nakon dva tjedna, izgubio sam petnaest. Lijevo plućno krilo nije mi funkcioniralo, dok je desno bilo oštećeno više od 80 posto", ispričao je automobilist koji je u bolnici završio 11. travnja.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell Više od mjesec dana bio je priključen na kisik, a najteže mu je bilo kad je nekoliko dana poslije zbog korone hospitalizirana i njegova supruga Vikica. "Nisam želio biti priključen na respirator, premda mi je stanje sredinom travnja bilo toliko loše da su me liječnici pod svaku cijenu htjeli priključiti. No, nisam htio pristati na to jer sam se grozio pomisli da nisam svjestan što se događa oko mene. Supruga je u bolnici ostala dva tjedna, dok sam ja ležao ukupno 51 dan, jedan sat i dvadeset minuta", ističe Pulić te dodaje da mu je nakon izlaska bilo loše i da je mislio da se nikada neće oporaviti. Bolje prognoze nisu mu davali ni liječnici koji su mislili da će mu zbog svega stradati i srčani mišić. Automobilist je tijekom boravka u bolnici toliko onemoćao da mu je trebalo više od 15 dana da se oporavi toliko da može prijeći dva metra od kreveta do prozora. "Liječnici ne znaju zašto sam tako teško reagirao na COVID-19. U bolnici sam završio s relativno blagim simptomima. Na Uskrs me uhvatila groznica, no nisam imao visoku temperaturu. Test sam napravio dva dana kasnije i sva sreća da sam potražio bolničku pomoć nakon što mi temperatura nije pala jer sam siguran da inače ne bih bio živ", prisjetio se automobilist. Dodao je da je uvjeren da bi sve bilo lakše da se cijepio na vrijeme. No, nije mogao jer u to vrijeme nije bilo dovoljno cjepiva i morao je čekati da dođe na red. Osvrnuo se i na procijepljenost te istaknuo da ga niska razina rastužuje. Dodao je i da će on zbog svog stanja prvu dozu moći primiti tek u listopadu. Posljedice korone osjećat će još dugo, barem godinu dana jer će mu toliko trebati da mu se pluća oporave. Dodao je i da ide na terapiju u kliniku na Jordanovcu.

Dodao je i da će ostatak ljeta provesti na brodu sa suprugom Vikicom. Par će u listopadu proslaviti 37 godina braka, a na brodu će im društvo praviti i djeca Petra, Ivona i Ivan te unučice Luce i Nikol. Pulić je istaknuo i da su mu dubrovački otočić Olipa i uvalica Tratica na otoku Kakanu kod Šibenika omiljena utočišta otkad je prebolio koronu.

VIDEO Dino Jelusić: Većina me pamti kao "onog malog koji je gledao Sanji Doležal u dekolte"