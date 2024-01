Nikad napetija završna potjera! Kandidat sam s 9 odgovora pobijedio Mladena: 'Dakle, potop. Nisam se snašao'

Večerašnja epizoda 'Potjere' bila je nevjerojatno zanimljiva. Naime, čini se da je lovac Mladen Vukorepa imao izrazito loš dan, jer jedan od inače teško pobjedivih lovaca - potpuno je kiksao. Naime, kada je bilo vrijeme za završnu potjeru, u njoj je sudjelovao samo Edvin koji je branio 4000 eura, nakon čije je završne igre Mladen rekao da je "moglo bolje".

No, kada je došlo red na njega, zakazao je pokazati bolje. Prva tri pitanja išla su mu lako, no na četvrtom je zapeo.

- "You want it darker" iz 2016. predzadnji je album kojeg kanadskog kantautora - pitanje je koje mu je postavio Joško Lokas, a lovac je odgovorio: - Adams.

To je bio krivi odgovor stoga je Edvin imao pravo pokušati, no on također nije znao da se radilo o Leonardu Cohenu. Ni iduće pitanje nije mu pošlo za rukom, a glasilo je : - Kako se zove drugi po veličini grad u Libanonu?. Mladen je pokušao s Tirom, no nije bilo točno. Točan odgovor je bio Tripoli, što nije znao ni Edvin.

Idućih pet pitanja je znao, no ponovno je zastao na pitanju koje je uključivalo i Mladenovu kolegicu Moranu Zibar.

- U nazivu kojeg je afričkog otoka sadržajno prezime naše lovkinje Morane? - glasilo je pitanje, na što je Mladen rekao "dalje", a Edvin je znao da se radi o Zanzibaru.

- Ja sam čuo ime. Cijelo vrijeme sam razmišljao o Morani. Sjetio sam se, imala je Moca Zanzibar pseudonim. Eto kad ne slušam pitanje - komentirao je Vukorepa.

S dva točna odgovora poslije došao je do 9. od 10. koraka, a imao je još preko 20 sekundi. No onda je sve pošlo po zlu.

- Koji je Giambattista osnivač marinizma? - pitanje je bilo na koje je Vukorepa odgovorio "Marini", a Lokas mu je ispočetka rekao da je točno, no nije bilo, pa se okrenuo prema Edvinu. Točan odgovor bio je "Marino", što je bilo jako blizu, no nijedan nije znao.

Drugo pitanje: - U kojoj je županiji Općina Sveti Juraj na Bregu?, Vukorepa također nije znao, a odgovor je bio Međimurskoj, što je Edvin znao.

- Koji fizičar u biografskom filmu razmišlja o trovanju mentorove jabuke? - pitanje je posljednje koje također Vukorepa nije znao, no Edvin je prepoznao da je to scena iz Oppenheimera.

- Dakle, potop. Desi se. Rekao bih da se nisam snašao u ovom setu, nije mi odgovarao. Ja moram još proučiti područja koja mi ne idu i to je to - kazao je Mladen na kraju.

- Sve je ovo samo igra. Žao mi je da više neću doći, a u jednu ruku mi je i drago da neću jer sam pobijedio. Hvala Mladenu - rekao je Edvin.

