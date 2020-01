Nika Antolos: Padala mi je kosa nakon terapije i bila sam se pomirila s tim...

Jako sam sretna....🙏🏼 Padala mi je kosa nakon terapija, mislila sam ,,ok, neka ide, kupiti ću periku ili isfurati tu ćelavu glavu uz neku dobru maramu oko vrata”. Kako sam se pomirila, tako je krenula rasti i prestala ludo ispadati. Hoće to,kad na zlo odgovoriš s ,,mah, dok nije kraj ja ću plesati” odmah se crna razvodni u bijelu. Nakon svega sto je moja mala glava prošla, odlučila sam je iz tamne u svijetlu pretvoriti i izvana..🙂 Ali ne kod bilo koga i ne s bilo kakvim preparatima.. Izgled je najmanje bitna stvar..onaj osmjeh na srcu mora biti postojan, da bi ga onaj na glavi kopirao. Ali tijelo je hram i iako svakakvi ljudi po duši nam hodaju, mi ga svejedno moramo održavati najbolje sto možemo.. @studionine9hair hvala sto mi pomažete “održavati zidove”, osmjeh je postojan, kao i frizura..🙂🙏🏼🤍🤍🤍 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ #lord #jesus #jesuschrist #love #poetry #poem #citat #croatia #writing #writer #ljubav #balkancitati #nikaantolosruban #nikaantolos #bosnaihercegovina #srbija #slovenia #pisci #quote #quotes #quotesoftheday #sayings #hrvatska #makedonya #zagreb #rijeka #poetrycommunity #haircolor #hair

