Poslušaj
NINA UNPLUGGED POD ZVIJEZDAMA

Nina Badrić oduševila obožavatelje! U srpnju stiže na opatijsku Ljetnu pozornicu, karte već u prodaji

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
05.03.2026.
u 13:19

Jedna od najistaknutijih glazbenica na hrvatskoj sceni i regiji, Nina Badrić stiže na Ljetnu pozornicu u Opatiji s posebnim koncertnim programom Nina Unplugged, u pratnji akustičnog orkestra Ante Gele

Nakon rasprodanih koncerata u Galeriji Meštrović, Lisinskom i Sava centru, jedinstveni koncertni koncept Nina Unplugged 1. srpnja na opatijsku Ljetnu pozornicu donosi bezvremenske hitove Nine Badrić u potpuno novom, akustičnom ruhu.U aranžmanima jednog od najpoznatijih hrvatskih gitarista, skladatelja i aranžera Ante Gele publika će imati priliku čuti poznate Ninine pjesme u intimnijem, ali istovremeno raskošnijem zvuku koji naglašava emociju i snagu interpretacije. Nina će u ovom programu izvesti i neke od najznačajnijih pjesama Olivera, Miše, Halida i drugih pjevačkih legendi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Posebnost ovog nastupa je i impresivan akustični orkestar s više od dvadeset glazbenika koji uz Gelu na gitari čine vrhunski instrumentalisti: Mladen Kosovec na harmonici, Robert Vrbančić na basu, Marko Matošević na bubnjevima, te deseteročlana gudačka sekcija i zbor Husar & Tomčić

Projekt Nina Unplugged već je oduševio publiku na nekim od najprestižnijih koncertnih lokacija u Hrvatskoj i regiji. Premijerno je predstavljen u Galeriji Meštrović u Splitu, a potom u Koncertnoj dvorana Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, gdje su tri koncerta rasprodana rekordnom brzinom potvrdivši da je riječ o projektu koji oduševljava i najtvrdokornije glazbene sladokusce i za koji se uvijek traži ulaznica više. 

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ulaznice za koncert, koji 1. srpnja s početkom u 21 sat donosi ovu posebnu glazbenu priču na jednu od najljepših open-air pozornica na Jadranu, možete nabaviti u sustavu Entrio. U ambijentu mora, ljetne večeri i vrhunske akustike, publiku očekuje ekskluzivna večer ispunjena emocijom, vrhunskom glazbom i bezvremenskim pjesmama koje već desetljećima osvajaju generacije slušatelja.

Opatija Ante Gelo Nina Badrić Nina Unplugged

