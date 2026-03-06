Naši Portali
UŽIVO
NOVO POGLAVLJE

FOTO Baby Lasagna objavio velike vijesti! Evo o čemu je riječ

VL
Autor
Vecernji.hr
06.03.2026.
u 06:00

Turneja "End The Party Tour" započet će koncertom u Milanu, nakon čega će nastupati u Münchenu, Kölnu, Manchesteru, Londonu, Leuvenu, Berlinu, Hamburgu, Poznanju, Varšavi, Krakovu, Pragu, Beču, Budimpešti i Bratislavi. U komentarima je ostavio komentar sa zastavama Nizozemske, Finske, Švedske, Norveške i Danske, možda dajući do znanja kako bi njegovi fanovi u tim zemljama možda trebali gledati eventualne najave idućih dana

Glazbenik Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić, najavio je zanimljive novosti! Naime, nakon nedavne objave novog singla "End The Party", omiljeni Umažanin je najavio nove nastupe diljem Europe i to već krajem ove godine. "Uništit ćemo ovo! Gdje ćete nas doći gledati?", napisao je u objavi datuma, uz napomenu kako prodaja ulaznica kreće u petak 7. ožujka.

Turneja "End The Party Tour" započet će koncertom u Milanu, nakon čega će nastupati u Münchenu, Kölnu, Manchesteru, Londonu, Leuvenu, Berlinu, Hamburgu, Poznanju, Varšavi, Krakovu, Pragu, Beču, Budimpešti i Bratislavi. U komentarima je ostavio komentar sa zastavama Nizozemske, Finske, Švedske, Norveške i Danske, možda dajući do znanja kako bi njegovi fanovi u tim zemljama možda trebali gledati eventualne najave idućih dana. Mnogi obožavatelji ostavili su komentare u kojima nisu krili sreću zbog nastupa, najavivši već svoj dolazak, a neki su pak iskazali tugu jer nisu vidjeli svoje zemlje na popisu.

Podsjetimo, Baby Lasagna, koji je osvojio Europu i svijet svojim hitom "Rim Tim Tagi Dim" na Eurosongu 2024., ponovno je u centru pažnje. Na svom Instagram profilu objavio je kratki, umjetnički video uz vrlo intrigantan opis: "Postao sam ono što najviše mrzim." Objava je tempirana točno na prvu godišnjicu izlaska njegovog iznimno uspješnog debitantskog albuma, "Demons & Mosquitoes", koji je svjetlo dana ugledao sedmog veljače 2025. godine, što je dodatno pojačalo znatiželju njegovih brojnih obožavatelja. Video, okupan u prepoznatljivim ružičastim i ljubičastim tonovima, donosi brze kadrove koji podsjećaju na atmosferu raskošne barokne zabave pod maskama. U njemu se izmjenjuju prizori benda koji svira, ljudi u puderiranim perikama, detalja poput lustera i venecijanskih maski te samog Marka u raznim energičnim pozama.

Cjelokupna estetika djeluje kao najava za novi glazbeni spot, a zagonetna poruka o tome da je postao ono što mrzi, savršeno se nadovezuje na teme tjeskobe i pritisaka slave koje je istraživao na svom prvijencu. Reakcije ispod objave nisu izostale. Domaći i strani obožavatelji odmah su počeli s nagađanjima, a mnogi su uvjereni da je riječ o najavi novog singla ili spota. Komentari poput "Ovo se čeka od ljeta 2025." i "Jedna godina!" jasno pokazuju da su fanovi povezali datum objave s godišnjicom albuma i da već neko vrijeme iščekuju nešto novo. Strani obožavatelji također su izrazili nestrpljenje, pišući poruke poput: "Objavi ovo i gotov sam".

Ključne riječi
turneja showbiz Baby Lasagna

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
07:27 06.03.2026.

Pretvorio se i on u buzića čini mi se.

Avatar istovari
istovari
06:35 06.03.2026.

Lasagna, Vlašić, Celzijus, Šuput,...smijati se ili plakati!?

