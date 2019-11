Emotivna posveta pjevačice poginulom ocu dragovoljcu: 'Znam da nas čekaš gore'

Sjećam se svog prvog sna o Gospiću. Po sredini ceste letim,kao da me netko nosi al’ mu ne osjećam ruke. S lijeva i desna kuće pune rupica. Tenda ducana kao švicarski sir. Sve je sivo, boja je skupa s radosti i ljudima nestala.. Taj netko/nešto me nosi do šumarka, ispred mene drvored i puteljak sto u sumu vodi. S lijeve u daljini neko brdo i velika kocka, kao od metala da je,na vrhu.. Odmah kraj mene lijevo, dva suha drveta. Tako naklonjena jedno na drugo kao majka i otac nad djetetom, nadvila se nad krunicom na podu. Gledam i ne razumijem.. Mala sam, možda 4 godine. Kasnije od majke i nonota čujem da je upravo tako izgledalo mjesto gdje je tata poginuo.. U Gospic, Bilaj, dolazim tek nakon puno godina, slike tada također, prvi puta gledam. Evo ga, mjesto iz mog sna i let nad upravo tom ulicom kojim moj je tata zadnji puta hodao.. Taj bunker s brežuljka, moja kocka iz sna.. Šećem oko špilje u kojoj su se grijali i jeli, a na ulazu joj krunica.. Na podu, ista ona na koju mi je u snu ukazano.. I sve sto sad se čuje je tišina. Tišina puna hrabrosti i straha. Vjetar sto prgavo se progura kroz svaku granu. Miris polusmrznute zemlje i tvrdog šikarja. Tu i tamo koji uzah onih sto su svojima svijeću došli zapaliti, ali ne preglasni, da ne započnu zbor plača.. Hrsne svećenikova stranica na Bibliji i vadjenje maramica iz džepa tobože zbog prehlade.. Njih je šest ovdje tijelo ostavilo, ali gore uselilo u drugo. Neki se vraćaju u prošlost za slike radosti, a ja vidim one sto tek dolaze.. Znam da nas čekaš gore, znam da me okrzneš po ramenu jer tvoja pjesma zasvira mi niotkud.. Znam da šakom udariš mi napadače ravno u savijest i s Njime nadgledaš mi dane. Znam da mamu ušuškaš svake noći i čuvaš do sunca. A ti znaj da naš ponos nema krova.. Da čuvati ćemo ti ime kao orden svakom danu života i djela kao slike zakačene na srce. Tvoje i svih onih sto braća ti po hrabrosti i sad cimeri ondje.. Moj su tata i moj Otac gore , ondje otkud sve se vidi, koga da se bojim.. -Nika Antolos- ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ #lord #jesus #jesuschrist #love #poetry #poem #citat #croatia #writing #writer #ljubav #balkancitati #nikaantolosruban #nikaantolos #bosnaihercegovina

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ➖𝙽𝚒𝚔𝚊 𝙰𝚗𝚝𝚘𝚕𝚘𝚜➖ (@____nika_antolos____) on Nov 18, 2019 at 5:19am PST