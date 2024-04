Netflixov novi hit istinita je priča koja pomiče granice percepcije i društvenih normi

Ako ste ovih dana upalili Netflix s mišlju "idem nešto pogledati prije spavanja", vrlo vjerojatno vam se dogodilo da ste idući dan prespavali odlazak na posao jer se to "samo jednu epizodu" pretvorilo u gledanje cijele sezone novog hita "Mali irvas". Riječ je o seriji koju bismo mogli opisati kao miks serija "Fleabag" i "Ti", a zasniva se na životu Richarda Gadda. Škotski komičar napisao je scenarij, ali i odglumio glavnu ulogu, uz Jessicu Gunning. "Mali irvas" nastao je po istoimenoj kazališnoj monodrami, za koju je Gadd prije 4 godine dobio nagradu Olivier.

Gadd je u seriji Donny Dunn, komičar u usponu, koji radi kao barmen u lokalnom kafiću. Jednog dana u bar ulazi Martha, koja se predstavlja kao odvjetnica s cijelim nizom kontakata. Kada je Donny počasti kolom, ona taj čin dobrote shvati sasvim drukčije. Počne ga uhoditi, slati mu e-mailove i pretvarati mu život u pakao. No uskoro doznajemo da je Donny već jednom proživio pakao, kada ga je nekoliko godina ranije stariji scenarist navukao na drogu i napastovao. No to nije sve jer Danny živi u kući majke svoje bivše djevojke, a hoda s trans djevojkom Teri (Nava Mau), ali to pokušava držati u tajnosti jer nije siguran u svoju seksualnost. Gaddovu seriju zaista je teško kategorizirati. Istovremeno je urnebesna, mučna, napeta, ohrabrujuća i uznemirujuća. Možda je jedina nit koja se provlači kroz sedam epizoda koliko su stvari neugodne. Često ćete se uhvatiti kako otvorenih usta gledate sve što se Donnyju događa, pogotovo ako znate da se radi o većinom stvarnim događajima.

Njegovi stand-up nastupi su čudni, ljudi se ne smiju, a jedina koja dobacuje je Martha. Jessica Gunning je facinantna u ulozi Marthe i bit će čudo ako iduće godine ne dobije barem nominaciju za Emmy. Kada je tek upoznamo, čini nam se simpatična i draga djevojka, no ubrzo shvaćamo da se ne zna nositi sa svojim osjećajima. U jednom trenutku je brižna i plaha, tepa Donnyju da je Irvas, a u drugom mu ozbiljno prijeti, šalje uznemirujuće mailove, pa čak i napada njegove roditelje. Jedan od najzanimljivijih aspekata Gaddove priče upravo je simpatija koju Donny gaji prema Marthi.

– Kad me počela uhoditi, vidio sam djevojku koja nije dobro, treba pomoć, bila je prilično ranjiva. Uhođenje je mentalna bolest i dolazi od neke vrste ovisnosti o fantaziji, ideje da je ta osoba odgovor na sve tvoje probleme, tako da ćeš čuti samo ono što želiš čuti, ostalo zanemariti. Nisam to prije vidio na televiziji i zapravo mislim da sam, dok sam prolazio kroz to, osjećao da je to važna priča za ispričati. Bilo je važno da ljudi to razumiju – rekao je Gadd. Inače, žena koja ga je stvarno uhodila bila je dvadesetak godina starija od njega. Tijekom četiri i pol godine poslala mu je 41.071 e-mail, 350 sati govorne pošte, 744 tweeta, 46 Facebook poruka, 106 stranica pisama i razne čudne darove, uključujući igračku irvasa, tablete za spavanje, vuneni šešir i bokserice.

Opsesivno je uhodila Gadda izvan njegova doma, na radnom mjestu i u komičarskim klubovima, čak je išla toliko daleko da je maltretirala njegove voljene, uključujući njegove roditelje i trans ženu s kojom je počeo izlaziti. Svaki e-mail koji se pojavi u Netflixovoj seriji poruka je koju je Gadd primio u stvarnom životu. Kada je Gadd pokušao otići na policiju, otkrio je da su zakoni koji reguliraju uznemiravanje i zlostavljanje, prema njegovim riječima, "vrlo glupi". Unatoč činjenici da serija predstavlja Marthu kao osobu koja je ranije osuđivana za slične optužbe, Gaddu je rečeno da treba konkretne dokaze o izravnim prijetnjama kako bi vlasti poduzele bilo što.

– Oni traže crno i bijelo, a to ne ide tako. Prošao sam kroz dvije policijske istrage i obje su bile strašne. Iskreno, moj savjet nekome tko je ikada razmišljao o podizanju tužbe bio bi: to je je*ena noćna mora i traje godinama – iskreno je rekao Gadd. U stvarnom životu nije poznato što se dogodilo Marthi. Gadd je sugerirao The Timesu da njegova uhoda nije otišla u zatvor, dodajući da "nije želio strpati u zatvor nekoga tko je bio ozbiljno mentalno bolestan". U godinama koje su slijedile trauma koju je Gadd doživio utjecala je na njegov rad i na kraju nije imao izbora "nego pomiješati to dvoje".

– Više nisam mogao odvojiti svoj život od onoga kroz što sam prošao. Postajalo je sve teže glumiti neozbiljnog duhovitog komičara kad sam prolazio kroz ovakve stvari. Mislim da ne bih mogao preživjeti da sam to potisnuo i nastavio raditi te jednolinijske i površinske rutine. Bio je to gotovo izbor preživljavanja – rekao je glumac i autor. Teme koje se obrađuju u ovoj seriji su univerzalne i pokazuju da se jednake stvari mogu dogoditi i muškarcima i ženama. Gadd je zaista pomaknuo granice percepcije i pomaknuo granice društvenih normi.

