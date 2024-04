Brat Natali Dizdar postao otac pa otkrio neobično ime djeteta: 'Kratko je i paše mi uz prezime'

Glazbenik Filip Dizdar (34) i njegova zaručnica Maja Šiprak jučer su na svijet dočekali sina. Paru je ovo prvo dijete, a najsretniju je vijest novopečeni otac podijelio na društvenoj mreži Instagram.

Glazbenik se oglasio na vlastitom profilu gdje je u pričama objavio prvu fotografiju djeteta. U prvom planu su malene ručice sinčića, a uz sliku je priložio datum rođenja i emotikon koji pokazuje morski val, te na taj način otkrio ime djeteta koje je već dao naslutiti u ranijim medijskim istupima. Fotografiju možete vidjeti u galeriji.

Naime, Filip je u razgovoru za In Magazin izjavio kako sinu planira dati ime Val. - To je nekako ime koje sam ja često zamišljao u svojim scenarijima. Kad radim prve verzije, draft, onda uvijek zapičim ime Val. Nekako mi je super, kratko je, a i odgovara mi uz prezime - rekao je brat pjevačice Natali Dizdar.

Otkrio je i da on i zaručnica Maja planiraju imati još djece. Ime prvog djeteta njegova je ideja, a za sljedeće će izbor ipak prepustiti ljepšoj polovici. - Moj plan je imati petero djece, a Majin dvoje, pa ćemo vidjeti. Maja će biti super mama! Ja za Maju nemam nikakve sumnje, to me i privuklo kod nje - pohvalio je majku svog djeteta.

Filip i Maja, koja je po zanimanju brend menadžerica i ima svoju liniju proizvoda za njegu lica, već su dugo u vezi, a prošle godine u veljači obavili su zaruke. Lijepe vijesti Filip je tada podijelio s pratiteljima na Instagramu fotografijom na kojoj nosi i vrti svoju zaručnicu, a ona je prema kameri veselo pokazivala prsten. Fotografije je podijelila i ona sa svojim pratiteljima.

Dizdar se bavi glazbom, kao i njegova pet godina starija sestra Natali. U proteklih nekoliko godina posvetio se produciranju, montažiranju i režiji, a onda je upisao studij na Akademiji dramskih umjetnosti. Posljednje tri godine aktivno sudjeluje na projektima poput Supertalenta i Plesa sa zvijezdama.

- Spektar ljudi koje sam upoznao, pogotovo na Supertalentu, mislim da nema posla na ovom svijetu koji bi ti doveo u istom danu nekoga tko riga vatru, zna moliti na latinskom i super radi salto, stvarno jako šarena ekipa. Super je posao zapravo jer sam ja taj neki prvi kontakt s kandidatima. Znači, meni je cilj nekako uzeti esenciju kandidata i predstaviti je ljudima. I za sad mi još nije dosadilo, dosta je zabavno - objasnio je u razgovoru za In Magazin.

Podsjetimo, Filip se ranije ove godine na Instagramu pohvalio sretnom vijesti kako će uskoro postati otac. Brat naše glazbenice Natali Dizdar otkrio je kako je njegova zaručnica Maja Šiprak trudna. Objavio je fotografiju na kojoj Maja pozira pokraj božićnog drvca i napisao je: "Prošli blagdani a još 3 mjeseca moram čekati poklon." U komentarima su mu stigle brojne čestitke u povodu dolaska prinove, a oglasila se i njegova zaručnica i šaljivo mu napisala: "Oprosti, ali što je s čarapama i pidžamom koju si dobio? Nemoj biti nezahvalan!"

