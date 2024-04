Otkriveno koga ljubi Vlatka Pokos, radi se o bivšem sportašu iz Zagreba

Vlatka Pokos prije nekoliko dana otkrila je kako se vraća u Hrvatsku iz Irske zbog ljubavi. A sada je otkriveno i koga ljubi pjevačica i voditeljica. Kako piše Story, radi se o bivšem ragbijašu iz Zagreba, a da je to istina potvrđuje i poziv koji su dobili mediji.

- Pozivamo Vas na prvu konferenciju za medije uoči Europskog prvenstva u ragbiju 7, kojem će od 7. do 9. lipnja domaćin biti Makarska. U Makarskoj će idući tjedan direktor natjecanja Rugby Europe Philippe Tuccelli obaviti inspekciju stadiona, terena, smještajnih kapaciteta i ostaloga.

Konferencija za medije održat će se u utorak, 23. travnja, u 11 sati u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, a nazočit će Philippe Tuccelli, gradonačelnik Makarske Zoran Paunović, koordinator za projekte i sportska događanja Gradskog sportskog centra Makarska Jure Pribisalić, glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog saveza Većeslav Holjevac te sportski direktor RK Makarska rivijera Stipe Muhtić. Moderatorica će biti gđa. Vlatka Pokos - stoji u pozivu.

‘‘Osvojio me šarmom, izgledom, svime. Strašno, strašno šarmantan i šarmirao me na aerodromu!‘‘, ispričala je Vlatka za In Magazin, i otkrila gdje su se upoznali.

‘‘Na letu iz Dublina u Hrvatsku!‘‘, rekla je Vlatka i naglasila da ne bi dalje išl u detalje.

Podsjetimo, Vlatka se 2022. godine vratila kako bi se natjecala u showu 'Ples sa zvijezdama', a nakon što je napustila natjecanje nije se vratila u Kanadu. Pokos je ostala u Hrvatskoj, a onda se otkrilo i kojim se poslom bavi. Pokos se tada, kako piše Slobodna Dalmacija, zaposlila u splitskom hotelu Ambasador. Vlatka je radila tijekom sezone na puno radno vrijeme, na tzv. concierge-usluzi.

Uprava ovog hotela upravo je nju izabrala za taj posao, jer, kako kažu, ima sve kvalitete potrebne za rečeni posao savjetovanja klijenata u vezi s njihovim željama tijekom boravka u Splitu i u "Ambasadoru": elokventna je i "oboružana" aktivnim znanjem nekoliko svjetskih jezika, krasi je komunikativnost i ima visok stupanj motivacije, a ni ugodna vanjština svakako nije na odmet.

