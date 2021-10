Netflix najavio nova zbirku priča o održivosti: Podižemo svijest o zaštiti planeta

Netflix je objavio novu ponudu sadržaja s temama koje govore o važnosti zaštite okoliša.

"Priče imaju sposobnost inspirirati ljude, a priče o našem planetu epski je način kako podignuti svijest i potaknuti korisnike na njegovu zaštitu. To je ona priča koju kreatori pričaju na vrlo različite načine na Netflixu - od prijateljstva filmaša s hobotnicom u Oscarom nagrađenom filmu 'Hobotnica i ja' do putovanja Zaca Efrona u dokumentarnoj seriji 'Down to Earth with Zac Efron'", objavljuju s tog najpoznatijeg svjetskog streaming servisa.

Kako bi korisnicima pomogli pronaći neke od "zelenih priča" Netflix je objedinio više od 30 priča u novu zbirku pod nazivom „Zajedno za naš planet". Zbirka je dostupna korisnicima uoči održavanja globalnog klimatskog summita Ujedinjenih naroda COP26 koji se održava kasnije ove godine.

Svjetski lideri okupit će se u Glasgowu u Škotskoj kako bi obnovili svoje planove za stvaranje zelenijeg i zdravijeg planeta za buduće generacije.

"Ne morate biti svjetski lider da biste bili dio rješenja, zbog čega su se ljudi koji stoje iza klimatske konferencije Ujedinjenih naroda (COP26) udružili s Netflixom kako bi kreirali ovu zbirku", ističu iz Netflixa.

Serije, filmovi i posebna izdanja prikazuju stvarnu ljepotu eko sustava Zemlje za održavanjem života poput serije 'Naš planet' te govore o znanosti o klimatskim promjenama poput filma 'Rušenje granica: Znanost našeg planeta'. Očaravajući trileri poput serije 'Ragnarok', kriminalističke serije 'Green Frontier' i filma 'IO: Last on Earth' također su dio ove zbirke. N

aslovi poput filma 'Minimalisti: Manje je ovdje i sada' pokazuju načine na koje možemo biti odgovorniji u svakodnevnom životu, dok serije 'Grad pingvina' i 'Izzyn svijet koala' oduševljavaju cijele obitelji. Odabrani naslovi dostupni su i onima koji nisu korisnici Netflixa putem platforme YouTube na engleskom jeziku.