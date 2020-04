Neutješna glumica obratila se javnosti: Molim vas, molite se za moju kćer koja se bori za život!

Pandemija koronavirusa koja posljednjih tjedana trese svijet još je dan dokaz da kada je zdravlje u pitanju nema podjela na bogate i siromašne. Od COVIDA-19 podjednako obolijevaju svi,a posljednja u nizu koja je svoje probleme podijelila s javnošću je glumica Mia Farrow koja je sve svoje obožavatelje zamolila da, u ovim teškim trenucima, mole za njezinu kći Quincy (26) koja je hospitalizirana zbog zaraze koronavirusom.

Glumica je bez imao ustručavanja ispričala kako je njezina Quincy, koja inače stanuje u Hartfordu (Connecticut), otišla u bolnicu jer se nije dobro osjećala. Ne znajući kako da najbrže dopre do što većeg broja ljudi, Mia Farrow napisala je emotivnu poruku na Twitteru:

"Osobna molba! "Ako biste bili tako ljubazni, biste li mogli poslati mogli poslati molitvu za moju kćer Quincy? Danas nije imala izbora nego otići u bolnicu po pomoć u svojoj borbi protiv koronavirusa."

Glumica nije odala kakve je simptome bolesti njezina kći imala ili gdje se i kako mogla zaraziti, no poruka podrške nije nedostajalo. Za nju mole svi članovi velike Mijine obitelji jer Quincy ima trinaestero braće i sestra, sedmero ih je glumica posvojila, među njima i nju i to kada je imala godinu dana. Bilo to je dvije godine nakon što se razdvojila od kontroverznog Woodyja Allena. On je ovih dana ponovno u središtu pozornosti jer je ipak uspio objaviti svoje memoare pod nazivom 'Apropos of Nothing'. Allen se u knjizi osvrnuo na vezu sa Soon Yi, te je poprilično negativno pisao o bivšoj supruzi Miji Farrow i njezinoj reakciji na cijelu situaciju. Isto tako je komentirao i optužbe bivše supruge da je silovao njihovu kći Dylan, za što ga je okrivio i sin, novinar Ronan Farrow. Redatelj navodi i da je Farrow svoju kći Soon Yi, koju je posvojila dok je bila u braku s drugim suprugom Andreom Previnom zlostavljala psihički i fizički, te da nikada nije bila sretna ako bi on komunicirao s njom.

Mia Farrow nije javno komentirala Allenovu knjigu, a sada joj je zdravlje kćeri na prvom mjestu.