Nekada je bio presladak dječak, a danas za njim uzdišu brojne Hrvatice

Mijo Matić zavirio je u stare obiteljske albume te izdvojio nekoliko fotografija iz djetinjstva koje je odlučio podijeliti s javnošću.

“Na ovoj fotografiji imam 2 ili 3 godine, a iz svog djetinjstva najviše pamtim mjesta Puska i Krapje, iz kojih su moji roditelji, jer sam ondje imao društvo s kojim sam se igrao po cijele dane”, kaže Mijo, koji je već od malih nogu bio veliki šarmer.

Foto: RTL

Smisao za modu imao je od malih nogu jer je u velikom stilu već tada nosio odjela.

Oduvijek je volio jesti, a za RTL kaže da mu najdraže jelo iz djetinjstva mu je bio špinat, pire krumpir i jaje ili neki dobar komad mesa i paradajz juha.

Foto: RTL

"Od malih nogu sam u sportu, prvo sam krenuo na gimnastiku i karate, a kasnije i na nogomet. Uzor iz djetinjstva mi je bio Bruce Lee, što je i bio razlog zbog kojeg sam krenuo na karate, a kasnije Arnold Schwarzenegger", prisjeća se Mijo. Njegovi roditelji Vesna i Predrag ponosni su što su odgojili malog Gospodina Savršenog i žele mu svu sreću u showu i da pronađe ljubav koju priželjkuje.

Foto: RTL

Podsjetimo, u poslijednjoj epizodi Gospodina Savršenog djevojke u vili nisu se mogle načuditi što je Samra otišla bez pozdrava te im nije u potpunosti jasno mšto se dogodilo.

„Naposljetku, sve smo predahnule što je jedna ruža ostala viška i svaka od djevojaka laže kada kaže da joj je žao što je otišla“, rekla je Sara, a potom je došao Mijo.

„Htio sam je iznenaditi ružom, no ona je rekla da se ne vidi tu i ne želi ostati. I mene je iznenadila“, rekao je.

Nikolina nije dopustila da joj Samrin odlazak pokvari večer s Mijom i pozvala ga je na razgovor udvoje. „Da te malo popravim, vidim da smo sami, da si po mom ukusu iako si uvijek dobar“, govorila mu je Nikolina dok mu je popravljala košulju, a potom ga je zagrlila i pitala da joj da pusu, pa barem i u obraz. „Sviđa mi se kad je tako opuštenija“, rekao je Mijo.

U dnevnoj sobi Maja je zafrkavala djevojke, a Anita je komentirala: „Lako je tako kad imaš ružu!“ No Sarajka je nastavila sa šalama: „Mislim da su se one sad urotile protiv mene ili me se boje. Nemam pojma što se događa, ali boli me briga.“ Uskoro je došla Antonija kako bi uzela jednu ružu uz objašnjenje: „Želim vam puno sreće na ceremoniji i ne zaboravite da u ovom showu matematika ne znači ništa“, da bi se kasnije prikrala i dok je nitko nije gledao - vratila ružu!

Ružu su već osvojile Andrea, Maja i Slivia, a tijekom ceremonije prvu je ružu dobila Alenka. Uslijedile su Emily, Nikolina, Nuša, Anita koje su s osmijehom prihvatile ružu, no kad je Gospodin Savršeni pitao Saru uzima li ružu, ona je rekla: „Večeras da, ali budeš li me i dalje ostavljao među posljednjima, razmislit ću o tome.“ „Kakva provokatorica, kakva ucjena“, komentirala je Anita. Sljedeća je Barbara dobila ružu, a posljednje su ostale Julie i Mihaela. Prvo je prozvao Julie, a kad je Mijo dao Mihaeli ružu rekao je: „Šećer na kraju.“ Zatim je došla Antonija i najavila djevojkama nekoliko zanimljivih dana s Mijom u Istri.

Nakon noćnog putovanja i spavanja djevojke su se smjestile u prekrasnu vilu i nastavile s podbadanjima. „Mjesto je fantastično“, rekla je Nikolina, a Sara je počela: „Znaš li uopće gdje smo? Da te uputim, tamo blizu je Motovun, ono brdašce s gradićem, da znaš otprilike gdje si.“ Nikolina se nije se željela nastaviti prepirati, a potom su nastavili pričati o Samri. Razgovor je prekinuo Mijo, a Sara je nastavila izlaganje o Motovunu. „Eno Nuša zapisuje sve“, šalila se Anita, no Miju nije previše impresioniralo Sarino izlaganje pa je na izlet pozvao Emily. Kad su otišli, Sara je nastavila provocirati djevojke.

„Svoja podbadanja znam poduprijeti konkretnim argumentom dok su neke djevojke jutros samo bacile provokaciju u kojoj se naposljetku nisu snašle“, objasnila je Sara, a Anita je primijetila kako je Nikolina baš ljubomorna na Emily.