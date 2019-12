Ne bih snimala scenu eksplicitnog seksa i ništa što uključuje fizičku bol

Lola je brzo osvojila gledatelje serije “Drugo ime ljubavi” Nove TV zahvaljujući odličnoj interpretaciji mlade glumice Elizabete Brodić s kojom smo porazgovarali o glumi, ljubavi, ali i boksu koji joj služi kao ispušni ventil.

Serija “Drugo ime ljubavi” sad je već osvojila gledatelje, kakve vama povratne informacije obožavatelja dolaze o seriji i dobivate li poruke obožavatelja, što kažu o Loli?

Iskreno, nemam baš vremena prošetati se i čuti komentare. Tete iz dućana i s kioska me vole, ha-ha. Poruke dolaze. Uglavnom su to poruke podrške i pohvala. Nemam nikakvo loše iskustvo i, evo, ovim putem zahvalila bih svima kojima nisam odgovorila na poruke. Sve u svemu, čini mi se da su ljudi zadovoljni.

Vaš lik se u seriji zatekao u ljubavnom trokutu, kako biste se vi ponašali da ste se našli u takvoj situaciji?

Iako navedenu situaciju ne bih nazvala ljubavnim trokutom, nadam se da se nikada neću naći u sličnoj situaciji. Privatno sam oduvijek znala što i kako hoću, volim imati kontrolu nad svojim životom i teško da bih dopustila da stvari izmaknu toj kontroli. Nadam se da će tako i ostati.

Foto: Nova TV

Lolino djetinjstvo nije bilo sretno, a kakvo je bilo vaše djetinjstvo, gdje ste odrasli i kakve slike nosite iz tog razdoblja?

Imala sam predivno, sretno djetinjstvo. Imam predivne roditelje i sestru. Oduvijek su mi podrška u svemu. Odgajali su nas da budemo otvorene prema novim iskustvima, učili nas da imamo stav koji moraš moći argumentirati, da budemo pristojne, da poštujemo ljude i volimo život. Imala sam djetinjstvo puno smijeha, ljudi i putovanja.

Vaši roditelji nemaju umjetnička zanimanja, mama je magistrica matematike i informatike, a tata vam je pravnik, kako ste se vi zaljubili u glumu i tko vam je usadio ljubav prema umjetnosti?

To je istina. Ali mama je zaljubljenik u književnost i kazalište, a tata u film i glazbu. U svemu se nadopunjavaju, a u glumu sam se zaljubila metodom eliminacije, ha-ha. Plesala sam, svirala, išla na dramsku, plivala. I nekako je na kraju ostala gluma kao sukus svega što sam voljela.

Jeste li u tinejdžerskoj fazi bili tip štreberice ili ste bili buntovnica?

Štreberica. Daleko od toga da sam provela školovanje za knjigom, ali tu je uvijek sve bilo na mjestu. I to prvom uglavnom.

Diplomu Dramske akademije imate odnedavno, a u vašem životopisu već su upisane kazališne i filmske uloge, a ulogom u filmu “Za ona dobra stara vremena” prihvatili ste i scenu seksa. Jeste li dvoumili oko te scene i postoji li nešto što pred kamerama nikada ne biste napravili?

Jedino zašto sam dva puta razmislila bih li snimala tu scenu je jer mi je to bio debitantski film. Nisam požalila ni sekundu. Koliko god bilo neugodno, nelagodno i neobično iskustvo, duplo toliko je oslobađajuće. Ne bih snimala scenu eksplicitnog seksa. Mislim da za to nema nikakve potrebe. I ne bih snimala ništa što uključuje bilo koju vrstu fizičke boli.

Koliko vam kao mladoj glumici koristi iskustvo rada na dramskoj seriju kao što je “Drugo ime ljubavi”, što od znanja na Akademiji možete najbolje iskoristiti na ovakvom setu?

Ovo je ludo iskustvo. Na Akademiji sam mislila da se nikad neću naći u tom formatu, poštovala sam ljude koji ih snimaju, ali sam mislila da ja ne bih. Ali kako to inače biva, život donese nešto drugo. Dobila sam ulogu, posložila minuse i pluseve i, eto, ispao je plus. I zaista je plus. Ovo je trening koncentracije, izdržljivosti, snalažljivosti i najbolji rad na sebi. Ovaj tempo ne postoji ni u jednom drugom formatu. 12 sati na setu, 20-ak scena dnevno, ekipa koja je suludo vješta... Na Akademiji nisam bila ništa kraće u danu, tako da sam tamo naučila taj dio. A i definitivno sam savladala alate govora, npr. kako ne ostati bez glasa s previše posla i premalo spavanja. Također kako ostati koncentriran u svim uvjetima i kako biti profesionalan.

Foto: Nova TV

Koji ste i od koga ste dobili najbolji savjet kada je gluma u pitanju?

Svaki proces počinješ od nule, kao da je svaki put prvi put, nije li to predivno? Kriteriji su precijenjeni. Bitno je da jednu stvar radiš dobro. A to je da lijep život živiš.

Kako vaš dečko Sandrino gleda na popularnost koju vam je donijela uloga Lole?

Nema neko posebno mišljenje. Ponosan je i podržava me. Jedino bi možda bio malo sretniji da se ne srećemo samo dok spavamo, ha-ha. Ali takav tempo smo oboje odabrali.

Kada vam je dečko rekao da je bivši MMA borac, kakva je bila vaša reakcija?

Jedino moje pitanje bilo je misli li ikada više ući u ring kao borac. Kada je rekao ne, nisam više o tome razmišljala. Sada je samo pokraj ringa u službi trenera.

Uz njega i vi ste, ako se ne varam, navukli rukavice za boks. Koliko vam ti treninzi boksa omogućuju da se ispušete i daju li vam osjećaj moći?

Jesam. Nažalost, trenutačno slabo stižem na treninge. No nikada nisam niti bih ušla u sparing. Treninzi mi služe kao ispušni ventil, ne zanima me ta vrsta moći.

Kada ne snimate, čime se volite zaokupiti, imate li neki neobični hobi?

Čitam, družim se, obožavam finu hranu i putovanja, to mi je možda najdraži hobi. Ali nemam neki neobični.

Talent i znanje važni su u svakom poslu, ali često i izgled i osobnost mogu imati utjecaja na to hoće li netko biti angažiran za određeni posao, mislite li da i kod vašeg zanimanja izgled nekada može imati utjecaja kod dobivanja posla?

Kod svakog zanimanja je isto. Naravno da izgled može igrati ulogu i igra je. Kao što igra ulogu i spol, mjesto, sreća...

Pratite li štrajk učitelja i profesora i mislite li da se samo na ovakav način u ovoj državi može izboriti za svoja prava?

Pratim, podržavam i mislim da je to jedini način. Slušam već nekoliko dana roditelje koji govore kako ih je ubio štrajk jer moraju zbrinuti djecu cijeli dan. E pa, dragi moji, za to su vrijeme inače učitelji i profesori s vašom djecom i oni se njima bave, a vraća im se superniska plaća, nepoštovanje i podcijenjenost u svakom smislu.

Osjeti li se u domaćoj kinematografiji nepravda kod podjele uloga, ima li više muških uloga?

Ne samo u kinematografiji nego i u kazalištu. Odnos je 30:70 ako ne i lošiji.

Privlači li vas više rad u europskoj ili hollywoodskoj produkciji, gdje se lakše zamišljate?

Ne bih otišla zauvijek. Nikamo. Tako da je Europa moj odabir. Ne bih nikada odbila angažman na projektu u koji vjerujem, gdje god bio. Ali uvijek ću se vraćati doma.

Koja je vaša zemlja snova?

Teško mogu navesti jednu. Želim ih obići sve.

Koju želju biste voljeli ostvariti u 2020. godini i, kada podvučete crtu pod 2019., čime ste najzadovoljniji?

Jedina mi je želja da svaka sljedeća godina bude barem upola plodna kao 2019. Evo, ovo je bila godina u kojoj nemam čime biti nezadovoljna. Nevjerojatno, ali tako je. Kad bi tako nastavilo, ja bih bila najsretnije dijete na svijetu.