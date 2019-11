Gledatelji razočarani Supertalentom: Žiri je užas. Vidi se da je sve namješteno

Nakon zadnje audicijske emisije u ovoj sezoni Supertalenta gledati nisu bili zadovoljni odlukama žirija i to su im poručili i u komentarima koje su ostavili na službenoj Facebook stranici showa Nove TV.

Velikoj većini zasmetalo je što pjevač Željko Novosel, kojem je to bio peti nastup pred žirijem Supertalenta, nije prošao u sljedeći krug natjecanja, dok je petogodišnji Said Šakić, koji se predstavio s talentom prepoznavanja prometnih znakova i brzim pamćenjem, prošao dalje. Dio gledatelja smatra da dječak od pet godine ne bi ni trebao nastupiti u ovom showu i jedna gledateljica to je i napisala:

– Dragi roditelji, ako su vam djeca baš simpatična u dnevnom boravku dok pred prijateljima izvode nešto, ne znači da su supertalenti. Druga se pak nadovezala sličnim komentarom: Mali je sladak i to je to.... Ne vidim ja tu talenta... I on prođe jer je sladak, a mnogi koji zaista zavrjeđuju proći oni nisu...

Nije gledateljima bilo jasno ni zašto Željko sa svojim pjevačkim talentom nije uspio proći dalje i pitali su gledatelji žiri jesu li oni uopće gledali isti nastup.

– Sad me žiri totalno razočarao... vidi se da je sve namješteno. Puste onog malog koji zna prometne znakove, a čovjeku koji stvarno dobro pjeva ne daju priliku, baš bezveze – bila je jedna od reakcija gledatelja, a našlo se još sličnih komentara:

– Ovaj žiri je blago rečeno užas. Gledam Supertalent samo iz dosade jer to nisu talenti nego budalarije. Ali, budimo realni, da su imali barem malo osjećaja i ljudskosti, dali bi ovom dedi prolaz. Užas! Nadam se da neko od žirija tu i tamo pročita komentare da vidi koliki su idioti.