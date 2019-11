Martin je oduševio žiri, ali on nije bio tako zadovoljan svojim nastupom

S pjesmom “Nocturno” Olivera Dragojevića 14-godišnji Martin Kosovec predstavio je svoje izvanredne pjevačke sposobnosti u showu “Supertalent”, a Maja Šuput nije skrivala koliko je oduševljena njegovim pjevanjem. Martin nam priznaje da je uglavnom zadovoljan svojim nastupom, ali pomalo je i kritičan.

– Nisam bio zadovoljan trenutnim glasovnim sposobnostima. Par mjeseci prije snimanja počeo sam mutirati pa nisam imao vokalne sposobnosti na istoj razini kao prije godinu dana – priznaje 14-godišnjak koji dolazi iz Svetog Ivana Zeline, a pjevanjem se bavi od svoje pete godine.

– Najviše me za pjevanje motivirala profesorica glazbenog u školi Snježana Krivak Đud koja me potaknula na izvođenje prijavljujući me na natjecanja. To mi je dalo samopouzdanja da se razvijam kao pjevač, iako su moji roditelji puno prije znali za moj potencijal. Prva pjesma koju sam baš volio i pjevao je „Oko jene hiže“ od Gabi Novak, te sam uz tatu koji je izvodio starogradske pjesme zavolio takvu glazbu. Trenutačno su mi uzori Zdravko Čolić i Oliver Dragojević, a od stranih pjevača Michael Buble i Jennifer Hudson – u dahu nam govori Martin čiji je tata Mladen također pjevač i član ansambla LADO. Prošle godine Martin je dobio priliku da nastupa sa solistima zagrebačkog HNK, a može se pohvaliti i nastupom na Internacionalnom Blues festivalu u Memphisu.

– Sve je krenulo kada sam čuo jednog od solista iz HNK pod nadimkom Papageno koji je u Vatrogasnom domu Blaževdol na proslavi neformalno izveo finalnu ariju iz opere Nikola Šubić Zrinjski. Tada sam čuo da on i nekoliko solista iz Italije i Ukrajine nastupaju u Zelini i pitao sam ga bih li i ja mogao izvesti ariju Nessun dorma iz opere Turandot. Na njegov poziv došao sam u HNK na probu, gdje me je poslušao s korepetitoricom i pozvao da pjevam s njima u Zelini – prisjetio se Martin i ispričao nam kako je na poziv Mire Dimića, direktora Poprock škole iz Siska s njihovim dječjim bendom The Schoolers otputovao u Ameriku na festival.

– Dobio sam i pozivnicu tj. mogućnost školovanja uz stipendiju na poznatoj akademiji Stacks. Nakon nekoliko nastupa shvatio sam da to nije moj stil, nisam se dobro osjećao na koncertima tog žanra, volim balade i solo pjevanje – kaže Martin. Tata Mladen velika mu je podrška i motivira ga, ali ne prisiljava ga da se bavi glazbom.

– Jako volim pjevati i to me zanima, ali sudeći po tati shvaćam da je glazbena karijera izuzetno naporna. Moja najveća ambicija su avioni. Želim jednog dana postati pilot Croatia Airlinesa, a mogao bih ponekad zapjevati i svojim putnicima – priznaje nam Martin.