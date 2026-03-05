Slavni komičar nakon predoziranja otkrio stravičnu dijagnozu: 'Imam pet do sedam rupa u mozgu'

Život Andyja Dicka, komičara čija je karijera desetljećima obilježena briljantnim talentom, ali i jednako toliko dubokim ponorima ovisnosti i skandala, dosegnuo je novu, zastrašujuću točku krajem prošle godine. U prosincu 2025. godine, šezdesetogodišnji glumac pronađen je bez svijesti na hladnom pločniku jedne ulice u Hollywoodu, ispred trgovine 7-Eleven. Bio je to prizor koji je, nažalost, postao previše poznat u pričama o slavnima koji su izgubili bitku s vlastitim demonima. No, ono što je uslijedilo nakon tog incidenta otkrilo je dubinu štete koja se godinama nakupljala, ne samo na njegovoj reputaciji, već i na njegovom tijelu. U nedavnom, iznimno iskrenom gostovanju u popularnom podcastu „Howie Mandel Does Stuff”, Dick je s voditeljem podijelio detalje događaja koji ga je gotovo stajao života, ali i šokantnu medicinsku dijagnozu s kojom se sada suočava.

Priznao je kako se te kobne večeri odvojio od prijatelja kako bi s potpunim neznancem konzumirao drogu. Vjerovao je da se radi o crack kokainu, no danas je uvjeren da je smjesa bila pomiješana sa smrtonosnim fentanilom, opioidom koji je odnio nebrojene živote diljem Sjedinjenih Država. Posljedice su bile trenutačne i katastrofalne. Kako je sam ispričao, njegovo srce je stalo, a disanje prestalo. Našao se u stanju kliničke smrti, ležeći na ulici dok mu je lice, prema svjedočenju onih koji su ga pronašli, poprimalo ljubičastu boju. Njegov život spašen je isključivo brzom reakcijom prijatelja i slučajnih prolaznika koji su kod sebe imali Narcan, lijek koji se koristi za hitno poništavanje učinaka predoziranja opioidima. Sjećanje na sam događaj potpuno mu je izbrisano; iduće čega se sjeća jest buđenje u vozilu hitne pomoći, zbunjen i bez ikakve predodžbe o tome koliko je blizu bio smrti.

Nakon što je stabiliziran i prevezen u bolnicu, uslijedio je novi šok. Liječnici su proveli detaljne pretrage kako bi utvrdili razmjere štete koju je predoziranje nanijelo njegovom organizmu, a CT snimka glave otkrila je alarmantan nalaz. Na njegovom mozgu, ispričao je Dick, vidljivo je „pet do sedam rupa”. Iako je voditelj Howie Mandel, pokušavajući pronaći adekvatan medicinski termin, sugerirao da se vjerojatno radi o lezijama, komičar je ustrajao na izrazu koji su, kako tvrdi, upotrijebili i sami liječnici. „Ne, rekli su rupe”, ponovio je, naglašavajući sirovost i brutalnost dijagnoze s kojom se suočio. Te „rupe” nisu samo apstraktni medicinski nalaz; one imaju stvarne i razorne posljedice na njegov svakodnevni život.

Najteže pogođeno bilo je njegovo pamćenje. Dick je opisao svoje kognitivno stanje kao „mutno” i konfuzno, ističući kako se bori s prisjećanjem događaja i informacija koje su mu nekoć bile lako dostupne. Ova ispovijest baca novo svjetlo na njegove često bizarne i nepredvidive javne nastupe posljednjih godina, sugerirajući da iza njih možda ne stoji samo utjecaj opijata, već i trajno, fizičko oštećenje mozga koje utječe na njegovo rasuđivanje i ponašanje. Komičar, poznat po oštrom umu i munjevitim improvizacijama, sada se suočava s budućnošću u kojoj mu je najvrjedniji alat, njegov vlastiti mozak, postao nepouzdan.

U prvom trenutku, sam Andy Dick pripisao je zastrašujuće stanje svog mozga isključivo dugogodišnjoj, teškoj zlouporabi droga i alkohola, što se činilo kao logičan zaključak s obzirom na njegovu javno poznatu povijest. Međutim, priča je dobila neočekivan zaokret kada se u medijima oglasio njegov predstavnik s drugačijim pojašnjenjem. Prema izjavi koju je dao za Page Six, glasnogovornik je ustvrdio da „rupe” u mozgu zapravo nisu posljedica ovisnosti, već potječu od brutalnog fizičkog napada koji je Dick pretrpio 2019. godine. Tada je ispred jednog kluba u New Orleansu bio žrtva ničim izazvanog napada, kada ga je nepoznati muškarac jednim udarcem oborio na tlo, pri čemu je komičar zadobio teške ozljede glave i pretrpio izljev krvi u mozak. Napad ga je, prema riječima njegovog tima, zamalo koštao života i ostavio je trajne, očito i vidljive, posljedice na njegovom mozgu.

Danas se Andy Dick nalazi na putu oporavka, svjestan da mu je ovo možda posljednja prilika za život. Smješten je u ustanovu za trijezno stanovanje, gdje je podvrgnut strogom režimu i redovitim testiranjima na droge kako bi se osigurala njegova apstinencija. U podcastu je izjavio da više ne konzumira nikakve supstance, uključujući i tablete, te da mu je kava postala jedini preostali porok u borbi za normalan život. Kao glavni motiv za ustrajnost u trijeznosti naveo je svoju obitelj. Njegovo troje odrasle djece i unučad postali su sidro koje ga drži na površini i razlog zbog kojeg se, unatoč uništenom zdravlju i oštećenom umu, i dalje bori.