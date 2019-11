Martina Tomčić prvi put govori o neugodnom iskustvu: Dopratio me do zgrade...

Martinu Tomčić Moskaljov i ove sezone gledamo u showu "Supertalent" u kojem je uvijek iskrena kada komentira nastupe natjecatelja. U intervjuu za Story ispričala je što joj se dogodilo jednom prilikom, a o toj situaciji dosad nije govorila u javnosti.

Naime, prisjetila se kako je prije 19 godina imala neugodno iskustvo u Grazu, gdje je u tamošnjoj operi dobila angažman i nastupila u Mozartovoj "Čarobnoj fruli" i tada je mislila kako je situacija u kojoj se našla kraj svijeta.

– Intenzivno sam se tijekom priprema predstave družila s dirigentom i s nekoliko kolega. Meni je to bio posve novi svijet, čaroban. Događale su se večere, razgovaralo se o umjetnosti, ali ta je bajka pokazala i drugo lice. Jednu večer spomenuti dirigent dopratio me do haustora zgrade u kojoj sam stanovala i ponudio da me prati u stan. Bilo je oko 23 sata – ispričala je Martina dodajući kako o ovome prvi put govori u javnosti. Rekla je kako je dirigentu odgovorila da i sama zna doći do svog stana. Sutra ujutro došla je u kazalište na generalnu probu. Pola sata prije probe otišla je na šminkanje, a kada je bila gotova, stigao joj je poziv ravnatelja kazališta.

– Tada me pozvao ravnatelj opere na razgovor. Samo mi je rekao: "Skini šminku i dođi!" Sve mi je bilo jasno. U njegovu uredu sjedio je i dirigent koji nije imao snage pogledati me u oči. Prigovorili su mi za nekakva dva tona za koja su se bojali da ih možda neću moći iznijeti – prisjetila se Martina. U toj situaciji brzo se snašla i odgovorila im je kako je zatečena jer, ako je tijekom dva mjeseca probi dobila samo hvalospjeve, kako su onda sada ta dva tona toliki problem.

– Rekla sam im da sam svjesna kako je tu riječ o potpuno drugim motivima i strastima u malom čovjeku te uprla prstom u dirigenta. Obznanila sam da ću se pravno savjetovati jer sam imala važeći ugovor – rekla je Tomčić. O cijeloj situaciji razgovarala je s odvjetnikom kazališta koji je zaključio kako su ravnatelj i dirigent krivi. Priznaje da je tada imala dojam kako joj se svijet ruši, a opera joj je na kraju ponudila angažman s drugim dirigentom, ali odvjetnici su joj savjetovali da to odbije.