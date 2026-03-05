Glumac koji radi kao dostavljač: 'Užasno je, nadam se da nitko neće dopustiti da ga pretvore u roba'

Glumca Johna Christiana Lovea pamtimo po ulozi Ernesta "Ernieja" u popularnoj seriji "Better Call Saul", a sada je otkrio da radi kao dostavljač za Amazon. Ovaj 35-godišnjak otkrio je svoju neočekivanu promjenu karijere prošlog mjeseca u objavi na Redditu, u grupi namijenjenoj Amazonovim zaposlenicima. "Samo da znate, glumac koji vam je donio lik Ernesta, zvanog Ernie, u seriji 'Better Call Saul' sada je s vama i dostavlja pakete!" napisao je Love. Uz objavu je podijelio i selfie u Amazonovoj uniformi, snimljen u kamionu punom paketa. Na svoj novi posao nije imao riječi hvale. "Užasno je", dodao je. "Ali idem dostavu po dostavu. Sretno vam bilo!"

Love je u objavi na Redditu više puta naglasio koliko je nezadovoljan poslom u Amazonu. "Dosta mi je čekanja da mi netko da priliku, pa ću početi raditi na vlastitim projektima. Ipak, moram raditi i nešto drugo uz to jer me ovo stvarno ubija", podijelio je s kolegama. Usporedio je ovaj posao s prijašnjim iskustvima. "Bio sam poštar, vozač FedExa i sezonski vozač UPS-a, i svi su poslovi bili bolji. Da se razumijemo, svi su bili grozni, ali bolji od Amazona. Ruta se mijenja svaki dan, kombiji su krš, nema nikakve kulture ni pravih beneficija, a ljudi stalno odlaze i dolaze", napisao je. Za kraj je poručio: "Nadam se da će svatko raditi ono što voli i da nitko neće dopustiti da ga pretvore u roba koji radi od 9 do 5."

Na pitanje jednog korisnika je li mu uloga u seriji bila nedovoljna za nastavak glumačke karijere, Love je pojasnio zašto se privremeno povukao iz Hollywooda. "Nisam odustao od glume, samo je trenutačno velika stanka", odgovorio je, istaknuvši da hit serija AMC-a "nije bila prekretnica kakvoj se nadao". Love je otkrio i da je "snimio važan film" s Lily Gladstone i Bryanom Cranstonom, no produkcija je ostala bez novca, a on "nikad nije bio plaćen". Riječ je o filmu "Lone Wolf" redatelja Marka Pellingtona, čije je snimanje prekinuto u veljači prošle godine zbog financijskih problema. Cranston je još u srpnju za Deadline izjavio da neće snimati ni promovirati film "dok i zadnji član glumačke i filmske ekipe ne bude u potpunosti isplaćen".