Tko su žene u životu Ante Rebića? Dvije 'nosi' na opremi, a zbog jedne je povukao potez koji ostavlja bez daha

Nakon šokantnog ispadanja Hajduka iz Kupa porazom od Rijeke, Ante Rebić uputio je žestoke kritike na račun suca Patrika Kolarića, otkrivši što je predvidio u tunelu i što mu je djelitelj pravde rekao nakon utakmice. Nogometaš Hajduka i bivši vatreni već godinama intrigira javnost ne samo svojim potezima na terenu, već i potpunom tajnovitošću koja obavija njegov privatni život. Za razliku od mnogih sportaša koji rado dijele detalje iz intime na društvenim mrežama, Rebić svoj život čuva isključivo za sebe, što dodatno raspiruje znatiželju. Još nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, kada je postao miljenik žena, njegova je majka poručila: "Neka slobodno napiše da moj Ante nema djevojku. A voljela bih da se skrasi".

Srce vatrenog napadača u prošlosti je osvojila samozatajna ljepotica Klara Pinjuh. Riječ je o Mostarki koja, baš poput Ante, izbjegava medijsku eksponiranost i cijeni anonimnost. Glasine o njihovoj vezi započele su tijekom ljeta 2021. godine, kada je Klara objavila video u kojem Rebić vozi automobil po grčkom Mikonosu. Otada je par uspješno skrivao svoju vezu, a Klara svoje profile na društvenim mrežama drži privatnima, što se savršeno uklapa u Rebićev stil života.

FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića? Zbog nje je unajmio privatni zrakoplov, a dvije 'nosi' na opremi

O ozbiljnosti njihove veze svjedočio je i potez koji je mnoge ostavio bez daha. Dok je igrao za turski Bešiktaš, nogometaš je navodno unajmio privatni zrakoplov kako bi iz Istanbula na samo nekoliko sati doletio u Mostar posjetiti Klaru. Lijepa brineta viđena je i na dočeku Nove godine u Milanu s Rebićevim tadašnjim suigračem Radom Krunićem, a s obzirom na njihovu tajnovitost, nije poznato jesu li još uvijek zajedno. Zna se tek da je Klara iznimno uspješna mlada žena, diplomirana stručnjakinja za međunarodne odnose, dobitnica Rektorove nagrade te da je stažirala u Europskom parlamentu.

Ipak, osim djevojke, dvije najvažnije žene u Antinu životu jesu one koje simbolično "nosi na opremi", njegove sestre Marija i Katarina. Nogometaš je iznimno vezan za obitelj koja mu je, uz majku Nediljku, najveća podrška tijekom cijele karijere. Na svojim kopačkama, uz vlastite inicijale, ima ispisana imena "Mara" i "Kata", nadimke svojih sestara. Iako ih brižno čuva od javnosti, u srpnju 2022. godine napravio je rijetku iznimku i na Instagramu podijelio fotografiju s vjenčanja sestre Katarine. Taj je potez oduševio njegove pratitelje i još jednom potvrdio da su mu obiteljske vrijednosti uvijek na prvom mjestu, daleko od svjetala reflektora.