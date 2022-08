Natali Dizdar oduševila mistična Amazona: 'Osjećaj je pomalo nadrealan, sve funkcionira u savršenoj harmoniji'

Savršena kombinacija duhova prošlosti, drevnih civilizacija i očaravajućih krajolika. Šarena zemlja Inka ratnika, Quechua Indijanaca, koji još uvijek čine veliki dio stanovništva, zemlja nevjerojatnih prirodnih ljepota i nadaleko poznate hrane, magičan i mističan Peru očarao je i našu glazbenicu Natali Dizdar koja je u ovoj južnoameričkoj zemlji provela dva tjedna i uživala u svim njenim ljepotama - pustinjama, planinama, šumama, Amazoni i očaravajućoj prirodi. Dio je to detalja koji sve posjetitelje ostavi bez daha pa ne čudi što bi se i Natali bez previše razmišljanja vratila u Peru i istražila ostatak ove predivne zemlje bogate povijesti.

Natali je u Peru bila u travnju ove godine, a želja joj je bila vratit se u Južnu Ameriku još od posjeta Kolumbiji koja ju je također oduševila.

- U Peru sam bila u proljeće ove godine, dva tjedna u travnju. Još otkako sam bila u Kolumbiji želim se ponovno vratiti u Južnu Ameriku, a s obzirom na to da smo bili pozvani na vjenčanje u Limi, bila je to idealna prilika da malo istražim zemlju i barem na nekoliko dana isključim mobitel u prašumi Amazone - govori Natali koja je Peru posjetila u društvu zaručnika Williama Pergea.

Prije samog putovanja nije imala neke posebne pripreme za ulazak u zemlju, no ipak je napravila nešto što inače gotovo nikad ne radi.

Foto: Privatna arhiva - Do sada još putovala u zemlju za koju se potrebno cijepiti, odnosno nitko me nije na to upozorio niti sam ikada imala ikakvih problema. Jedino što sam napravila, a što inače skoro nikad ne radim, kupila sam zaštitni faktor 50. Naime, iako je tamo ljeto već završilo za vrijeme našeg posjeta, problem je s ozonskim rupama i može se potpuno izgorjeti u vrlo kratkom roku, čak i po oblačnom vremenu - objašnjava Natali te otkriva kako joj je putovanje u Peru bilo iznimnom stresno, ali i skupo budući da je avionsku kartu platila vrtoglavih 1700 eura, odnosno oko 12.800 kuna.

- Putovala sam iz Hrvatske jer sam dan prije imala koncert tako da nije baš bila jeftina varijanta. Također, cijena karte je bila visoka jer sam ju kupila dosta kasno, tako da se cijena popela na vrtoglavih 1700 eura. To mi je definitivno i daleko najskuplja karta u životu, skuplja čak i od one kad sam putovala u Australiju. Let također nije bio najugodniji jer sam na putu do Lime morala dva puta presjedati, a zbog kašnjenja leta za Panamu uspjela sam i propustiti ovaj posljednji. Srećom, na kraju sam uspjela stići u Peru u istom danu jer su me stavili na drugi, malo kasniji let. Povratak je ipak bio bilo puno jednostavniji jer sam išla direktno iz Lime za Pariz.

U Peruu je provela dva tjedna, a cijelo putovanje je organizirala sama budući da ne voli da joj netko drugi planira rutu, pogotovo danas kada su sve informacije dostupne na internetu. Prvi dio putovanja bili su smješteni u privatnom smještaju koji su unajmili, a za nekih pedesetak dolara uspjeli su rezervirati cijeli penthouse, dok su Amazoni bili smješteni u lodge.

- Lodge je posebno izgrađeni kompleks, potpuno integriran u džunglu s all-inclusive tretmanom koji je uključivao prijevoz od/do aerodroma, tri obroka i vodiča kroz prašumu, a ako se dobro sjećam, cijena po osobi za pet danas bila oko 800 dolara, odnosno 5.900 kuna - prisjeća se Natali koju je izuzetno oduševila mistična Amazona - vladarica Perua, Brazila, Ekvadora i Kolumbije, razlivena u svojim pritocima, neovisna o ljudskoj volji, državnim granicama, slobodna u svojoj punoj veličini najduže svjetske rijeke koju okružuje mistična prašuma, poznata kao pluća našeg planeta.

- Kroz Amazonu smo prvo putovali brodom, a kroz prašumu smo pretežno išli pješice, s nekim kraćim rutama kroz močvaru. Nisam nikada bila tako duboko u nekoj prašumi koja je doslovno odsječena od svijeta. Kada uđete duboko u prašumu nestaje signala, bili smo potpuno prepušteni nekom drugom, sada već zaboravljenom stilu života - prisjeća se Natali te otkriva je li Amazona uistinu toliko očaravajuća i zastrašujuća kako je opisuju.

Foto: Privatna arhiva - Osjećaj je pomalo nadrealan. Od prvog trenutka slijetanja na aerodrom usred guste šume s jednom jedinom pistom pa do jednoipolsatnog putovanja brodom duboko u netaknutu prirodu gdje sve funkcionira u savršenoj harmoniji. Odmah na početku su nas upozorili da ništa ne diramo, uključujući i biljke jer se u prašumi sve brani. Vidjeli smo razne vrste životinja, neke i u lodgeu gdje smo spavali tih par dana, ali nisam osjećala nikakav strah. Čak ni od tarantula koje su zaista ogromne i ima ih posvuda, ali kad ih se tako promatra u njihovom prirodnom staništu, izgledaju zaista markantno - priča.

Peru je jedna od onih zemalja koje ne možete nikada obići. Od drevnih civilizacija, pa do razvoja moderne kulture, oni su svoje tajne uspjeli relativno dobro očuvati. Jedno od takvih mjesta je i izgubljeni grad Inka, mjesto koje je više od 400 godina bilo sakriveno od pogleda ljudi, grad koji Španjolci nikada nisu otkrili - Machu Picchu koji Natali nije uspjela posjetiti za vrijeme svog boravka u Peruu.

- Na žalost nismo uspjeli otići do Machu Picchu, nismo imali dovoljno vremena, barem za neki moj tempo putovanja. Nisam jedna od onih osoba koja voli proći pet zemalja u deset dana. Radije volim otići na jedno mjesto, ali ga doživjeti do kraja i koliko je to moguće nego trčati okolo u stresu da nešto ne propustim.

Budući da se Peru nalazi na drugom kraju svijeta, kulturološke razlike su itekako vidljive, no, kako kaže, narodi Južne Amerike su mentalitetom najsličniji Europljanima.

- U odnosu na moje iskustvo s kontinentima na kojima sam bila, Južna Amerika, koliko god opasna bila, najsličnija mi je Europi po mentalitetu ljudi. Naravno, i siromaštvo tu učini svoje, ali vrlo mi se lako bilo povezati s ljudima koji tamo žive. Peruanci su izuzetno veseli, spontani i empatični - govori pjevačica te otkriva koje su ju lokacije, ali i delicije po kojima su poznate sve države Južne Amerike posebno oduševile.

- Prošetali smo Limom i ostatak vremena proveli u gradiću sat i pol vremena južnije gdje smo se družili s prijateljima na čije smo vjenčanje došli i opuštali se na beskrajnoj pješčanoj plaži.

Od mnogobrojnih jela, Natali je posebno oduševio Ceviche - južnoameričko jelo od morskih plodova porijeklom iz Perua koje se ''hladno kuha'', uglavnom u svježim sokovima od citrusa. Ceviche se najčešće priprema od svježe, sirove ribe, a začinja se kajenskim paprom ili drugim začinima, a zanimljivo je da se pojam prvi put spominje u pjesmi peruanskih vojnika "La Chicha".

Iako su u Peruu dostupne brojne adrenalinske aktivnosti poput bungee jumpinga i biciklistička avantura po najopasnijoj cesti na svijetu, pjevačica je to ipak preskočila.

- Ni jedno ni drugo mi nije privlačno. Bicikl vozim samo po ravnom i nizbrdo, a bungee jumping ne bih probala ni da mi netko plati. Možda eventualno zip-lining negdje niz planinu, to mi je bilo super u Kolumbiji.

Za sve koji planiraju posjetiti Peru i Amazonu, Natali ima jednostavan savjet - dugi rukavi, sprej protiv komaraca, tenisice i nigdje bez vodiča!

Natali je strastvena ljubiteljica putovanja, a posebno su joj nedostajala za vrijeme strogih protuepidemijskih mjera te je sretna što sada opet može ići gdje god poželi.

- Čini mi se kao da sam stalno negdje na putovanju, ali za sada smo odlučili ostati u Europi do kraja godine. U prosincu idemo u Los Angeles pa se nadam spojiti i Meksiko, možda čak i Novu godinu tamo provesti, ali vidjet ćemo - kaže o planovima pjevačica.

Ističe kako su joj najdraže uspomene s putovanja ljudi koje je upoznala te kako Afriku čuva ''za kraj'' budući da je to jedini nastanjeni kontinent koji još nije posjetila.

