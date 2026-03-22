FOTO Slavni glazbenik zaprosio djevojku na nesvakidašnji način: 'U moru punom riba ulovili smo jedno drugo'

Frontmen Metallice James Hetfield (62) na spektakularan je način zaprosio svoju djevojku Adrianu Gillett (46). Fotografije koje su obišle svijet prikazuju Hetfielda kako tijekom ronjenja s kitopsinama pod vodom drži rukom ispisan natpis "Adriana Gillett, hoćeš li se udati za mene?", dok Adriana oduševljeno pokazuje palac gore. Upravo je ona podijelila sretnu vijest na svom Instagramu, opisavši događaj kao "najbolje rođendansko iznenađenje" i "najjedinstveniju, najposebniju i najromantičniju prosidbu koju jedna Riba može zamisliti".

Svoju je objavu zaključila rečenicom: "U moru punom riba, ulovili smo jedno drugo. Hvala Bogu što nas je spojio". Gillett, rođena u Londonu i obrazovana na Oxfordu, započela je karijeru kao novinarka za The Times, gdje je neustrašivo izvještavala o društveno-političkim pitanjima i ratnim zonama poput Sirijskog građanskog rata i Arapskog proljeća. Njezina hrabrost i talent donijeli su joj prestižnu nagradu British Journalism Award, nakon čega se preusmjerila u karijeru modne dizajnerice. Par je navodno započeo svoju vezu početkom 2023. godine, a njihova je povezanost brzo prerasla u nešto duboko, što je na kraju i kulminiralo ovim nezaboravnim zarukama.

Ova gotovo filmska prosidba dolazi kao blistav novi početak nakon posebno mračnog razdoblja u Hetfieldovu životu. Zaruke su se dogodile samo četiri godine nakon njegova bolnog razlaza s Francescom Tomasi, suprugom s kojom je proveo dvadeset pet godina u braku i s kojom ima troje djece: kćeri Cali i Marcellu te sina Castora. Njihov je razvod finaliziran 2022. godine, a Hetfield je javno priznao da su njegovi osobni demoni, posebno dugogodišnja borba s bijesom i alkoholom, bili ključni faktor u raspadu njegove obitelji.

Autor hita "Enter Sandman" nikada nije bježao od razgovora o svojim problemima. U jednom od najiskrenijih intervjua otkrio je trenutak koji ga je natjerao da se suoči sa samim sobom i dotakne dno. "Gubitak obitelji, to je bila stvar koja me najviše plašila", priznao je. "To je bilo dno koje sam udario, spoznaja da će moja obitelj nestati zbog mog ponašanja koje sam donosio kući s turneje. Supruga me izbacila iz kuće... Izbacila me i to me prestravilo. Rekla je: 'Hej, nećeš sada samo ići terapeutu i razgovarati o ovome. Moraš otići negdje i riješiti to sranje'. I to je ono što sam i učinio", ispričao je glazbenik.

Danas je Hetfield očito na puno boljem mjestu, pronašavši partnericu koja ga razumije. Njihovu duboku povezanost primijetio je i fotograf Lee Jeffries, koji je surađivao s Metallicom. "Svjedočio sam predivnoj vezi koju dijelite, i to je nešto uistinu stvarno... izgrađeno na dubini, razumijevanju i iskustvima već bogato proživljenih života", komentirao je Jeffries Adrianinu objavu zaruka. "Način na koji se povezujete uistinu je poseban". I sama Gillett na društvenim mrežama često dijeli njihove zajedničke trenutke, nazivajući Hetfielda "radošću svog života" i osobom koja je čini "najsretnijom djevojkom na svijetu".

Ova osobna renesansa preslikava se i na Hetfieldov profesionalni život. Metallica i dalje dominira svjetskom glazbenom scenom. Bend je usred svoje masivne svjetske turneje M72 i priprema se za rasprodanu rezidenciju pod nazivom "Life Burns Faster" u futurističkoj dvorani Sphere u Las Vegasu, zakazanu za kraj 2026. godine. Kako prenosi Page Six, rezidencija obećava osam eksplozivnih nastupa s potpuno novom set-listom svake večeri.